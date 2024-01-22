最美里長曾任柯美蘭發言人　由藍轉白未入黨

林京玲因外型亮麗，曾被外界稱為“最美里長”與“仙氣里長”。（照片：林京玲臉書） 中評社新竹1月22日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲妹妹柯美蘭參選新竹市“立委”期間，有一位美女發言人大有來頭。曾任台中市西區公民里2屆里長的她，接受中評社訪問表示，2022年參選台中市議員落選後就搬到新竹定居，初期曾幫國民黨助選，後因和柯美蘭也相識，在柯美蘭的邀請下開始擔任競選總部發言人，由藍轉白的她，卻堅持不入黨，因為她不想讓政黨成為自己的包袱。



林京玲，中興大學“國家政策與公共事務研究所”碩士，2014年才24歲的她，就當選台中市西區公民里里長，成為全台最年輕的里長。2018年順利連任里長，2022年以無黨籍參選台中市西區市議員，獲得9413票成為選區的落選頭。林京玲因外型亮麗，曾被外界稱為“最美里長”與“仙氣里長”，曾在2020年參與電影《影子背後》演出。



林京玲表示，2022年參選台中市議員落選後，受到中國國民黨新竹市黨部主委李縉穎的邀請，才搬到新竹定居，並協助當時的國民黨助選相關工作，後來因緣際會下，柯美蘭透過幕僚找上她，她在衡量過後認為，因為柯美蘭是以無黨籍的身分參選，對她來說比較沒有包袱，所以才答應過來幫忙。



林京玲說，她會堅持不入黨是因為認為自己還年輕，想多看多學，像這次擔任柯美蘭競選總部發言人就讓她獲益良多，對政治充滿理想的她，未來也不排除任何可能。

