快評：解決台灣問題須有堅強軍事實力作後盾

中評社快評/中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號，發表發了武漢行政學院政治與哲學教研部主任兼華中師範大學台灣研究中心研究員明庭權的文章《決不承諾放棄使用武力：歷史、現實與法理》，論述了大陸對台政策體系中“決不承諾放棄使用武力”的意涵，尤其回答了為何強調和平解決台灣問題的同時決不承諾放棄使用武力的問題，以及其法理根據與現實意義。這裏有幾個要點：



第一，解決台灣問題是歷史的必然，和平解決台灣問題是中國共產一貫的政策主張，現在依然強調“堅持以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景”。



第二，強調“決不承諾放棄使用武力”，既是大陸的一貫主張，也是新時代中國共產黨解決台灣問題總體方略的重要構成部分，是保障和平統一得以實現的現實需要，以及必要時實現國家統一的最後手段。



第三，強調決不承諾放棄使用武力、保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。2022年8月10日國務院台辦、國務院新聞辦發表布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書指出，如果“台獨”分裂勢力或外部干涉勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，“我們將不得不採取斷然措施”。



第四，台灣問題屬於中國內政，中國作為主權國家擁有以非和平方式實現國家統一的充分法理依據和基本權利。



正如文章所言，“決不承諾放棄使用武力”的核心要義是：解決台灣問題，經濟整合是基礎，政治談判是關鍵，文化認同是根本，軍事實力是後盾。大陸解決台灣問題的基本方針是“和平統一、一國兩制”，“決不承諾放棄使用武力”，就是在堅持“和平統一、一國兩制”基本方針之下，運用軍事實力和手段對台獨分裂勢力和國際干涉勢力進行有效威懾，以確保中國國家主權和領土完整不被破壞，以保障和平統一得以實現，並確保在不得已的情況下使用非和平方式徹底解決台灣問題，最終實現祖國完全統一。

