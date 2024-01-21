冰雪春天·六個鏡頭看中國經濟社會火熱開局

中評社北京1月21日電／據央視網報導，2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年。圍繞如何做好今年經濟工作，習近平總書記多次作出重要部署。



2023年12月11日至12日，中央經濟工作會議在京舉行。習近平總書記出席會議並發表重要講話。會議強調要“鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉”。新年前夕，習主席在發表新年賀詞時再次強調“鞏固和增強經濟回升向好態勢，實現經濟行穩致遠”。



如今，臘八已過，新春臨近，我國各領域發展正按照總書記指引的方向，穩中有進、火熱開局。



鏡頭一“花式”接棒創造冰雪經濟“奇緣”



“爾濱”點燃的“冬天里的一把火”，已經跨越大江南北，引發全國各地“花式”接棒、主動引流，創造屬於自己的冰雪經濟“奇緣”。



冰雪運動、冰雪旅遊等“冰雪＋”消費場景熱度不斷攀升，冰雪裝備等行業也煥發出勃勃生機。連日來，在浙江寧波寧海縣，眾多冰雪裝備生產企業的車間里一派繁忙景象。



其中，在寧海縣深甽鎮的一家企業，工人們正在滿產運轉的裝配生產線上加緊趕工，組裝4款不同型號的滑雪杖產品。目前，這家企業生產的踏雪板、滑雪杖、防滑鞋套等冰雪運動裝備的訂單都已經飽和，每天可以生產8000根至12000根杖類產品、2000雙至3000雙踏雪板產品。



見微知著。僅寧海一個縣，以運動杖為主的冰雪裝備產業已經形成年產值9.2億元以上的生產規模，而深甽鎮更成為中國最大的運動杖生產基地之一。

