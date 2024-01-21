冬青奧會綜合：短道小將為中國隊打出開門紅

中評社北京1月21日電／據新華社報導，新華社韓國江陵1月20日電（記者韋驊）2024江原道冬青奧會20日進入首個“金牌日”，中國隊憑借在短道速滑賽場的出色發揮，收穫1金2銀。



在人氣火爆的江陵冰上運動館，中國兩位短道速滑運動員楊婧茹和李金恣在女子1500米比賽中巧妙配合，包攬冠、亞軍。率先撞線的楊婧茹成績為2分33秒148。另一位中國選手張心喆在男子1500米決賽中獲得亞軍。



為中國隊奪得首枚金牌後，楊婧茹的喜悅溢於言表。她說：“實現了賽前的目標，接下來還有比賽，我會繼續努力爭取好成績。”



本屆冬青奧會的首金被德國選手皮特施曼獲得，她在女子單人雪橇項目中兩次滑進48秒，成為本次比賽唯一一位突破48秒大關的運動員，毫無懸念地摘得桂冠。中國隊辛麗慧在31位參賽選手中位列第14。



江陵冰球中心當天同樣迎來了大批觀眾，冰球3對3的比賽在這裡進行。比賽分為三節，和傳統冰球比賽相比，3對3在同一塊冰場同時進行兩場比賽，場地變小自然讓攻防節奏更緊凑，射門次數更多。在與韓國女隊的較量中，中國隊在前兩節與對手分別戰成3：1和3：0；儘管中國隊在最後一節連丟兩球，但仍然憑借之前建立的優勢以6：3勝出，首戰告捷。



冰壺賽場同樣傳來捷報。在混合團體小組賽中，中國隊先是在上午6：2擊敗土耳其隊，又在晚間的比賽中以7：6逆轉日本隊，迎來兩連勝。



獎牌榜上，中國隊列第二，法國隊以2金1銀1銅暫居榜首。

