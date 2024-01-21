北京地區2023年新增貸款突破1萬億元

中評社北京1月21日電／據新華網報導，2023年北京地區信貸總量快速增長，2023年12月末，人民幣各項貸款餘額同比增長13.4%，增速比上年同期高2.5個百分點。全年新增人民幣貸款1.28萬億元，同比多增3381億元，全年新增貸款首度突破1萬億元。這是人民銀行北京市分行召開2024年第一季度新聞發布會發布的信息。



記者瞭解到，2023年12月末，北京地區製造業中長期貸款餘額同比增長38.1%；科創企業貸款餘額9577億元，同比增長18.4%，比各項貸款增速高5.0個百分點，有貸戶數同比增長25.3%，實現近五年平均增長15%、有貸戶數年均增長20%；其中，小微科創企業貸款（不含票據融資）餘額1506億元，同比增長25.9%，占科創企業貸款比重15.7%，比上年同期高0.9個百分點；文化、旅遊產業貸款餘額分別同比增長10.1%、14.2%，有貸戶數分別同比增長18.5%、31.9%；普惠小微貸款餘額同比增長23.0%，比各項貸款增速高9.6個百分點；普惠小微有貸戶數為113.9萬戶，同比增長50.1%。



利率方面，實體經濟融資成本穩中有降。2023年，人民銀行兩次下調政策利率，帶動貸款市場報價利率下行，北京市金融機構新發放企業貸款加權平均利率持續保持在較低水平。12月，新發放普惠小微貸款加權平均利率為4.08%，比上年同期低14個基點。



