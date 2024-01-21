鄭欽文首進16強　張之臻雙打告捷

中評社北京1月21日電／據新華社報導，20日，2024年澳大利亞網球公開賽進入第七個比賽日。世界第一斯維亞特克爆冷止步第三輪。中國“金花”鄭欽文則在“搶十”局險勝同胞王雅繁，職業生涯首次晉級澳網16強。張之臻聯手捷克選手馬哈奇擊敗匈牙利組合，首次在大滿貫賽事上闖入男雙第三輪。



澳網組委會經詢國際網球聯合會（ITF）與女子網球選手協會（WTA）後確認，鄭欽文同王雅繁的這場單打是繼2010年鄭潔對彭帥、2013年鄭潔對張宇璇後，澳網賽場在公開賽時代的第三場“中國德比”。張之臻則成為公開賽時代以來首位晉級大滿貫男雙第三輪的中國大陸選手。



鄭欽文與王雅繁的“金花大戰”是當日中央球場的首場比賽。雙方纏鬥至決勝盤“搶十”局，12號種子鄭欽文最終在長達25拍的對打中笑到最後，兌現第二個賽點，以6：4、2：6、7：6（8）險勝。鄭欽文將在第四輪對陣法國選手多丹，後者曾在首輪擊敗29號種子、中國選手朱琳。



中國選手在雙打賽場屢傳佳音。面對匈牙利組合福喬維奇／毛羅然，張之臻和馬哈奇僅用時1小時15分鐘便直落兩盤取勝。兩人將在第三輪遭遇3號種子拉姆／薩利斯伯里。女雙組合郭涵煜／蔣欣玗也以2：0輕鬆淘汰16號種子、日本組合穗積繪莉／二宮真琴，晉級第三輪。



在與男單世界第二、西班牙名將阿爾卡拉斯的較量中，18歲的中國小將商竣程在第三盤因腿傷退賽，以1：6、1：6和0：1的第三輪成績結束了自己的第二次澳網正賽。一日雙賽的王雅繁搭檔袁悅，以2：6、4：6不敵賽會5號種子克賴奇科娃／西格蒙德，止步女雙第二輪。



女單賽場爆出大冷，世界排名第一的波蘭名將斯維亞特克以6：3、3：6、4：6輸給19歲捷克小將諾斯科娃。此外，賽會11號種子、拉脫維亞名將奧斯塔彭科以1：6、5：7被兩屆澳網冠軍阿扎倫卡淘汰。



男單方面波瀾不驚，3號種子梅德韋傑夫3：0橫掃加拿大選手阿利亞西姆，波蘭名將胡爾卡奇3：1擊退法國選手安貝爾，晉級16強。