微短劇再迎利好　平台加大精品扶持力度

中評社北京1月21日電／據新華網報導，微短劇是2023年炙手可熱的“風口”之一。2024春節臨近，抖音在北京舉辦精品微短劇“辰星計劃”發布會，面向影視公司、媒體機構、MCN（多頻道網絡 Multi－Channel Network）機構以及個人創作者，宣布將推出聯合出品、聯合運營兩種模式，力促微短劇朝著精品化方向發展。



抖音副總裁陳都燁說：“2023年，抖音上每天主動搜索微短劇的用戶數量增長2倍，播放量破億的微短劇達500部，其中12部作品的播放量破10億，微短劇日播放量增長了一倍。”



艾媒咨詢發布的《2023－2024年中國微短劇市場研究報告》顯示，國內微短劇2023年市場規模373.9億元，較2022年的101.7億元同比上升了267.65%。預計2027年中國微短劇市場規模會超過1000億元。陳都燁表示，移動設備的普及和視頻化的載體，為好故事創造了全新的消費場景和空間，微短劇為行業帶來了增量空間。



微短劇在獲得熱度的同時，精品微短劇用深刻的立意和故事贏得尊重。先有《逃出大英博物館》這樣的優質作品出圈，後有《二十九》《柒兩人生》這樣的精品微短劇獲得網友和行業認可。抖音精品短劇負責人錢立立表示，好立意和好故事才能成就好作品，優質的作品改變了大眾對微短劇的刻板印象。



陳都燁告訴記者：“2024年抖音將繼續堅持精品化路線，打造內容標杆、做好平台建設、加大行業扶持三管齊下，形成微短劇精品化支持體系，為創作者和機構搭建更好的經營工具和陣地，讓好內容被更多人看見。”