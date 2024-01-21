韓江配穩贏？游盈隆：白若做一決定　水漲船高

中評社台北1月21日電／“國會”藍綠白三黨皆不過半，2月1日“立法院”長選舉備受關注，國民黨將由韓國瑜搭擋江啟臣角逐，民進黨則由現任“立法院”長游錫堃和副院長蔡其昌續選。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民眾黨若開放8名“立委”自行決定投誰，“立法院”將立刻陷入瘋狂，他們可說是水漲船高，成為兩大黨瘋狂追逐攏絡的對象。



中時新聞網報導，“韓江配會穩贏嗎？”游盈隆20日在臉書分析“立法院”正副院長選舉，他說國民黨52席加2席友善的無黨籍“立委”，實際上是54席，民進黨51席、民眾黨8席，如果藍綠白各自推出自己的候選人，結果當然就是韓江配獲勝，“但這會是終極結果嗎？恐怕還有變數。” 游盈隆指出，如果民眾黨是鐵板一塊，民進黨又不想讓韓國瑜當院長，那就需從國民黨挖2票過來，這對擁有龐大行政資源的民進黨而言，似乎易如反掌。



游盈隆更點出，另一個更大的變數就是民眾黨，民眾黨如果推自己的候選人，除了形式上向支持者表態潔身自愛外，實質上是向國民黨示好，黨內廣大親綠支持者未必高興，因此，也不無可能開放讓黨內8名“立委”自行決定，如此一來，“立法院”立刻就陷入瘋狂，民眾黨8席“立委”就像是8只小哥吉拉，立刻水漲船高，成為兩大黨瘋狂追逐攏絡的對象，未來十幾天，政壇上演追趕跑跳碰，不是不可能。