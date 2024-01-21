中評社北京1月21日電／據北京日報報導，近日，記者來到位於雄安新區啟動區東部的雄安宣武醫院，醫院一期窗明幾淨、乾淨整潔，寬闊且現代感十足廣場上，前來就醫的人絡繹不絕；緊挨著的二期工程已完成封頂，外立面形象與一期融為一體。歲末年初，雄安宣武醫院一期已試運行，二期正加緊建設，建設者用辛勞和汗水托起這座“生命之舟”。



一期試運行平穩有序



步入醫院門診大廳，模仿神經元的天花板造型映入眼簾，門診中庭寬闊明亮，依門而立的大屏幕上，建築能耗、科室床位、門診手術等數據信息實時顯示，護士們走出服務台，一對一與患者交流。



雄安宣武醫院是雄安新區首家以三級甲等綜合醫院標準建設的高水平綜合醫院，由首都醫科大學宣武醫院提供辦醫支持。2023年10月16日，雄安宣武醫院開始試運行。上月底，第三批科室開診試運行，包括耳鼻咽喉－頭頸外科、眼科、神經外科、介入放射科等多個科室。院方表示，自開診試運行以來，醫院運行平穩有序。



儘管一期項目已經竣工交付，來自北京建工的建設者們沒有閑著，他們還肩負著醫院的運營保障工作。北京建工雄安宣武醫院項目經理趙育華從醫療建築的“門外漢”已經變身為“專家”，他介紹，現階段處在醫院運行的磨合期，組建了5個運行小分隊，24小時進行維護、修復。他提到，醫院內部結構複雜、功能多樣，各個板塊的需要多樣。比如冬季主空調需要制熱，但某些科室需要制冷，以維持低溫，這就對設備提出了更高要求。一次，醫院內兩台螺杆制冷機出現故障，運維工程師連夜進行修復、調試，保障了醫院的正常運行。



二期建設標準更高



走出繁忙的雄安宣武醫院門診樓，叮叮當當的敲打聲從二期工地傳來。雄安宣武醫院分兩期建設，共設置床位1200張。其中，二期包含床位600張，由雄安新區投資建設的項目，目前正處於二次結構及機電安裝施工階段。



作為先後參與一期、二期的建設者，趙育華目睹了整個項目“從無到有”的全過程，“二期建設總結了此前的建設經驗，在材料選擇上更加優化，與院方溝通也更順暢。”趙育華介紹，相較於一期，二期的建設標準更高，要進一步提高醫院的診療能力。高標準的手術室中將設置術中CT、術中核磁，還將布局機器人手術室等前沿技術。同時，住院、醫技、門診等流程將進一步優化，還將設置心臟中心、消化中心、呼吸中心等。

