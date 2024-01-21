去年經濟　首季開門紅逐季符合預期收官好

中評社北京1月21日電／據天津日報報導， 日前，全市發展改革系統工作會議在天津禮堂召開。記者從會上獲悉，我市發展改革系統全面落實黨中央、國務院決策部署和市委、市政府要求，努力發揮經濟綜合部門職能作用，推動經濟運行實現整體向好，各項事業取得新進展新成效。



此次會議系統回顧了2023年全市發展改革工作，安排2024年主要任務。據瞭解，去年，我市經濟總量穩步增長，呈現“首季開門紅、逐季符合預期、全年收官好”的特點。內需活力不斷恢復，限上社零額、金融機構本外幣存貸款餘額增長均好於年初預期，國際消費中心城市建設深入推進。積極因素加速聚集，天津石化煉油提質改造、薊州抽水蓄能電站等項目納入全國布局，空客二線項目、諾和諾德無菌灌裝生產線項目新增入選國家標誌性重大外資項目清單。



積極引導經濟預期



圍繞“十項行動”發力



去年以來，市發展改革委全力抓好經濟運行調度和重大政策落實。通過旬監測、月通報、季匯報，多維度分析研判經濟形勢走勢。推動經濟大區更好發揮作用，集中服務好龍頭企業、存量企業，形成合力。制定實施“穩經濟運行33條”“招商引資十三條”政策，提出降成本重點工作落實舉措。積極開展經濟形勢宣傳、政策解讀和預期引導，增強全社會發展信心。



在扎實推進高質量發展“十項行動”中，市發展改革委持續推動京津冀協同發展走深走實。建立京津冀四個層面協同工作機制，組織兩次京津產業握手鏈接洽談會。共繪網絡安全和工業互聯網等6條重點產業鏈圖譜，我市共納入上下游企業705家。重點領域協同扎實推進，津興城際鐵路通車運營，全面實現三地異地就醫“一卡通行”、樂游“一碼通辦”、527個政務服務事項“一網通辦”。



濱海新區高質量發展支撐引領作用彰顯。聯想（天津）智慧創新服務產業園全面落成，超算中心獲批國家新一代人工智能公共算力開放創新平台，海河實驗室細胞產業研發轉化基地啟動試運營，臨港綜合保稅區正式設立。

