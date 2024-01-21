雲南一地有人站在鐵路上打電話逼停火車

中評社北京1月21日電／據鳳凰網報導，1月18日，有網友發視頻稱，雲南昭通鹽津縣，有人在一處鐵路上打電話，無視火車鳴笛警示，導致火車被迫暫停運行。19日，縱覽新聞記者從昭通市鹽津火車站瞭解到，此事屬實，被逼停的是5636次列車，系客運列車，原因是有人走上鐵軌導致火車被逼停，造成列車晚點6分鐘，沒有人受傷。成都鐵路公安局重慶公安處昭通火車站派出所表示，攔停火車的涉事人員還在尋找當中，找到後會根據相關法律規定對其進行處理。



據發布視頻的網友稱，雲南昭通鹽津縣柿子壩附近，疑似有人站在鐵路上打電話，火車鳴笛示警後此人無動於衷，最終導致火車被迫停車。視頻顯示，一輛有著多節車廂的火車停在鐵軌上，旁邊有多人圍觀，畫外音傳出，“火車都停到家門口了”“好嚇人，有個打電話的人站在鐵路中間”。



1月19日，縱覽新聞記者輾轉聯繫到昭通市鹽津火車站一位相關負責人，該負責人表示，此事屬實，被逼停的火車是5636次列車，系客運列車。1月18日一戶人家在這段鐵路附近辦酒席，期間有人走上了鐵路，導致火車被攔停，造成這趟列車晚點了6分鐘，但沒有造成人員受傷。該負責人稱，事發區段屬於普速線路，且位於山區，無法全封閉，鐵路兩邊都有民居。因這件事沒有傷到人，他們也不具執法權，目前已通知設備管理單位檢查設備，但並不清楚涉事人員的身份信息。



事發地所屬的成都鐵路公安局重慶公安處昭通火車站派出所一位工作人員稱，該所已從網絡上關注到此事，正在調查處理，逼停火車的涉事人員還在尋找當中，找到之後，將會根據相關法律規定進行處理。工作人員也向記者證實，事發時的確有村民在辦酒席，人比較多，有人走到鐵路上。這趟客運列車駛來時先鳴笛提醒，無果後，火車司機為防止傷到人停止運行了列車，停了幾分鐘，未造成人員受傷。對於涉事人員當時是不是在鐵路上打電話等具體情況，他稱需要調查後才能清楚。



記者檢索中國鐵路12306官網發現，5636次列車是一趟普快列車，始發站為昭通，終到站為內江，全程共有30個停靠站，其中分別於13時4分和13時20分到達鹽津站和鹽津北站。“鐵路12306”微信公眾號曾發布文章稱，2002年全線通車的內昆鐵路縱貫鹽津縣，是一條容易被忽略的“景觀鐵道”，5636次列車停靠鹽津境內多個站點，非常適合觀光。



