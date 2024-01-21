華北陶瓷地區城市更新項目啟動

中評社北京1月21日電／據天津日報報導， 近日，濱海新區胡家園街道辦事處與中鐵建設集團有限公司、中鐵建雄安投資發展有限公司、中國鐵建大橋工程局集團有限公司、中鐵十八局集團有限公司、天津泰達城市綜合開發投資集團有限公司、濱海新區城投建設發展有限公司簽署華北陶瓷地區城市更新項目開發協議，標誌著這一我市重點項目、濱海新區重點城市更新項目正式啟動。



華北陶瓷地區城市更新項目位於海河北岸，胡家園街道轄區，東至新胡路、南至海河、西至河頭村及頭道溝村、北至津塘公路，總占地面積約439公頃，預計總投資460億元。據瞭解，該項目堅持“土地整理＋地產開發＋產業導入＋城市運營”四級聯動城市更新模式，整體策劃、分期實施、迭代開發，形成商城融合、職住平衡、生態宜居、文脈賡續的特色組團，建設海河沿岸低密、開放的建築群落，以非物質文化遺產交流中心為核心，發展新型特色商業和文化業態，打造以生態為本底、產業為支撐、文化為特色，滿足人民美好生活需要的“醉美海河北岸”；同時通過延伸陶瓷產業鏈條，實施產業煥新，拓展綠色建材、家居消費、跨境電商、保稅商品展示展銷等消費新業態，為優化城市結構、完善城市功能、提升城市品質奠定基礎。