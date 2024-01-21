“天津120視頻急救”上線試運行

中評社北京1月21日電／據天津日報報導，1月20日是國家急救日。“天津120視頻急救”小程序昨日上線試運行，標誌著我市院前急救正式進入“視頻呼救”時代。



記者從市急救中心瞭解到，呼救者可通過該微信小程序實現快速一鍵視頻呼救求助，系統將自動定位呼救位置，調度員可通過視頻遠程指導呼救者自救互救，有效利用救護車到達前的“空白時間”，為急危重症患者救治爭取寶貴時間。



據介紹，呼救者可在微信中搜索並進入“天津120視頻急救”小程序，未授權小程序使用微信信息的用戶需要進行授權。進入小程序後，即可點擊“視頻急救”按鈕連線天津120，急救中心受理調度人員收到視頻呼救提示信息並確認接聽後即可建立視頻通話。需要注意的是，如果呼救者發起視頻呼救時調度員正在受理其他視頻呼救，在收到提示後需要改為撥打120電話進行呼救。



另外，市急救中心還對指揮調度系統進行了全面升級改造，調度員在電話溝通中確認呼救者需要視頻支持時也可向呼救者發起視頻請求，以視頻通話的形式實現對現場狀況、患者病情的直觀判斷和實時遠程指導。具體來說，在受理常規電話呼救時，如果調度人員判斷呼救者溝通不暢通，會主動詢問呼救者是否可以進行視頻通話並提供合適的手機號碼，得到呼救者肯定答覆後將推送一條包含視頻通話鏈接的短信至呼救者提供的手機號碼。呼救者打開鏈接即可自動跳轉小程序與調度員建立視頻通話，調度員會進行專業的急救指導，此間也需注意未授權小程序使用微信信息的用戶需要進行授權。



據瞭解，“天津120視頻急救”小程序的應用，使調度員與急救現場呼救者之間建立起真實、實時、高效的互動聯繫，將有利於改變以往第一目擊者遇到急危重症患者“不敢救、不會救”的情況，突破傳統急救中心通過電話進行語音指導的局限性，大幅度提高急危重症患者的搶救效能。