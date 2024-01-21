落馬州長懺悔：愧對父母準備的年夜菜

中評社北京1月21日電／據鳳凰網報導，1月20日晚，由貴州省紀委監委與省廣播電視台聯合攝制的《決不姑息——貴州正風肅紀反腐》第三集《堅守人民立場》播出，披露了黔南州原州長鐘陽案。



49歲即升任州長的她被指親、清不分，甘於被“圍獵”，涉嫌受賄犯罪。



鐘陽出生於1972年1月，江西吉安人，早年在貴陽工作，2018年12月調職黔南州，相繼擔任副州長，州委常委、常務副州長，2021年3月任州長，2023年4月在任上被查。



專題片披露，鐘陽常常以招商引資為由，不辭辛勞地帶著某些企業老板到各地調研。只要覺得合適，就立刻將項目安排給這些企業老板承建。表面看來，鐘陽是為了地方經濟發展，而背後卻是她與提“錢”來見的老板“把酒言歡”，利用項目建設謀求個人的“發展”。



“我一個錯誤的思想觀念是，從政的道路上，自己要培養一到兩個信得過的商人，一方面支持他們工作，一方面也讓他們能幫我解決一下身邊的事情。”鐘陽說。



她只關心能給自己帶來“利益”的企業，“無利可圖”的企業則被有意“晾在一邊”。對與群眾利益息息相關的民生項目，她從不關心。



鐘陽費盡心機抓的一些所謂“大項目”，成了為自己撈取好處的項目。在擔任貴陽國家經濟開發區黨工委書記期間，她在某大數據產業園項目規劃建設中，以完善基礎配套設施、建設廠區宿舍為由，採取違規套取補貼、低價“圈地”的方式為該企業審批獲得核心工業區260餘畝土地開發權。



然而，在之後的項目建設中，該企業卻將該土地完全用於房地產開發建設，鐘陽則從中獲取巨額利益。



在《堅守人民立場》中，鐘陽哭著說：“爸爸媽媽每年都要給我準備一道年夜菜，就是青菜煮白豆腐。開飯前都要送我一段話，說你是上有老下有小的人，工作生活都要像這道菜一樣清清白白的。我每年都應下了，菜也吃到肚子裡了，但是沒走心。”



值得一提的是，繼鐘陽之後擔任黔南州委常委、常務副州長的劉華龍（1973年7月出生，貴州獨山人），於2023年1月被查，同年6月被雙開。



此外，肖發君（出生地貴州鳳岡，1971年9月生）早前在畢節工作，2021年9月任黔南州委副書記、政法委書記，與鐘陽共事，於2022年12月被查，2023年4月被雙開。



而鐘陽任職貴陽時的上級、曾任貴陽市市長的劉文新（1967年8月生，江西萍鄉人），2022年10月被查，2023年9月被雙開。