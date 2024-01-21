創新思政教育實踐，大中小學有哪些亮點做法

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，前不久，作為大學思政課教師，中國人民大學馬克思主義學院副教授蘭洋來到北京市八一學校，通過聽課、授課，對中學思政課有了更多瞭解，也更明確了大學思政課如何與中學思政課進行銜接；湖北鐘祥市石牌鎮小學的學生們，通過直播觀看了華中師範大學舉辦的“歌聲中的黨史”特色思政課展演，在歌聲中瞭解黨史故事。



青少年思想政治教育是一個接續的過程，需要大中小學不同學段共同努力。2022年12月，教育部辦公廳發布《關於開展大中小學思政課一體化共同體建設的通知》，設立32個大中小學思政課一體化共同體。



如今，共同體建設有哪些進展？各地各校有哪些亮點做法？記者進行了採訪。



科學設置教學目標



“在北京中軸線上，有很多我們熟悉的建築……”北京市海淀區中關村第三小學的“道德與法治”課上，授課教師王晶娓娓道來。



伴隨講解，屏幕上出現北京不同時期建築的照片；在老師指導下，同學們結合課前實踐調研，圍繞祖孫三代童年生活的變遷進行分享。一堂課下來，大家對新中國的發展進步有了更加直觀的認識和感受。



這堂課並非王晶一人備課完成。授課前，她參加了北京市大中小學思政課一體化共同體集體備課。在共同體牽頭高校——中國人民大學，王晶與各學段的老師們一同交流。



各學段思政課均涉及的教學內容，不同學段如何科學設置教學目標？通過集體備課，各地各校做到小學階段重在啟蒙道德情感，初中階段重在打牢思想基礎，高中階段重在提升政治素養，大學階段重在增強使命擔當。



作為北京高校思想政治理論課高精尖創新中心主任助理，蘭洋召集並主持了備課會，通過與不同學段教師的交流，完善了大學階段思政課的設計。“圍繞同一主題，不同學段的課程設計、教材內容和育人目標各有側重，但都要遵循學生認知規律。在教學中，我更加注重強化大學階段授課內容的理論深度，合理安排課堂設計與實踐活動的梯度。”蘭洋說。

