我國工程建設全面推進有力支撐高質量發展

中評社北京1月21日電／“神舟”飛天，“天問”探火，中國空間站全面建成，“奮鬥者”號萬米深潛，“南水北調”“東數西算”……



黨的十八大以來，我國各類工程建設加速推進，匯聚成一幅波瀾壯闊的新時代畫卷。一項項大國工程成為提升原始創新能力、引領高質量發展的強力引擎，為中國式現代化建設提供有力支撐。



聚焦前沿 提升原始創新能力



新年伊始，“中國天眼”FAST再度傳來好消息。截至目前，“中國天眼”已發現新脈衝星870餘顆，是同時期內國際所有其他望遠鏡所發現數量的3倍多。



口徑500米，反射面板總面積相當於30個標準足球場，能接收到百億光年以外的電磁信號……“中國天眼”讓中國科學家站在了人類視野的最前沿，取得一個又一個世界級科學發現。



工欲善其事，必先利其器。大科學裝置對探索科技前沿問題、提升基礎研究能力具有至關重要的作用。



近年來，我國陸續建成“中國天眼”、高海拔宇宙線觀測站“拉索”、圓環陣太陽射電成像望遠鏡等一批科技基礎設施，“慧眼”“誇父一號”等衛星不斷取得新發現。一系列科學工程的建設運行，有力提升了我國原始創新能力，不斷拓展著人類對未知領域的認知邊界。



面向國家重大需求突破關鍵核心技術，同樣需要大工程的引領。

