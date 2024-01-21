新能源汽車輻射強？沒有科學依據

中評社北京1月21日電／據經濟日報報導，最近，關於“新能源汽車輻射強，長時間駕駛不利於身體健康”等說法在網上傳播，引發不少車主和消費者擔憂。事實如何？記者進行了求證。



全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，上述說法沒有科學依據。首先，法律法規對新能源汽車電磁輻射強度有具體限定。其次，新能源汽車是全球汽車產業共同的發展方向，放眼來看，全球範圍內幾乎沒有出現過相關案例。



據悉，輻射分為電離輻射和非電離輻射。人們談之色變的核輻射就屬於電離輻射。2017年，電離輻射被世界衛生組織列入一類致癌物清單。新能源汽車電池、電機，以及車內電子電氣設備工作時產生的是電磁輻射，屬於非電離輻射。非電離輻射在日常生活中無處不在，如可見光、紫外線、聲輻射、熱輻射和低頻電磁輻射等。



從陽光到雷電，從家用電器到手機，無時無刻不在釋放輻射，卻很少會有人擔心。為什麼新能源汽車輻射反而受到更多關注？“之所以出現此類傳言，主要是因為新能源汽車屬於新事物，人們對其瞭解程度不夠。”崔東樹說。



國家政策法規對電磁輻射有嚴格的限值要求，包括新能源汽車在內的任何車輛，在上市前都要進行“EMC測試”，即對電子產品在電磁場方面干擾大小和抗干擾能力的綜合評定。2017年12月1日，《電動車輛的電磁場發射強度的限值和測量方法》正式實施；2019年7月1日，《車輛電磁場相對於人體暴露的測量方法》實施。同時，中國汽車技術研究中心還建立了《EV－TEST（電動汽車測評）管理規則》，其中也有人體電磁防護專項評測類目。



不止於此，汽車企業對於新能源汽車的電磁輻射也做到了層層防護。據小鵬汽車技術團隊人員介紹，他們在汽車電磁輻射防護方面，從設計之初就進行了多方位考量，比如高壓零部件會以金屬外殼屏蔽輻射，高壓線則選用雙層屏蔽電纜，並保證高壓大電流線不進入乘員艙。



有業內人士表示，新能源汽車產生的電磁輻射強度與傳統燃油車相差無幾。新能源汽車產生的電磁輻射主要集中在300kHz以下的低頻區域，國標對於低頻磁場的輻射安全標準限值定為100μT，電場輻射安全標準為5000V／m。據多方測試，目前新能源汽車在大部分工況時，車內不同位置的磁場輻射值都在1μT以下，僅為安全限值的百分之一。



另外，記者也查詢到由北京市科學技術協會、北京市委網信辦、首都互聯網協會指導的2023年12月“科學”流言榜也對“新能源汽車輻射強會致癌”等類似說法給出瞭解答：該說法沒有科學依據。