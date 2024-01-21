成群猴子在蘇州街頭閑逛　國家森林公園回應

中評社北京1月21日電／據鳳凰網報導，近日，蘇州市區多地曝出有猴子出沒。多個視頻顯示，蘇州上方山的山腳下有猴子順著人行道過馬路；蘇州科技大學石湖校區附近十幾只猴子“拖家帶口”上街玩耍；吳江區某小區有猴子沿着落水管“飛檐走壁”爬至33樓……



成群猴子在蘇州街頭閑逛的相關視頻在網絡上引發熱議，有網友戲稱：“猴哥這是下山過臘八節吧？”“居然從上方山跑到吳江來了，果然‘江南何處好，樂居在吳江’”……與此同時，也有部分網友表達擔憂：這麼多猴子在街上，若是傷到人怎麼辦？



公開信息顯示，上方山國家森林公園即蘇州市植物園，位於國家級太湖風景名勝區內，植被茂密，林木葱鬱，森林覆蓋率達95%以上。1月20日，紅星新聞記者聯繫到上方山國家森林公園，一名工作人員介紹，跑下山的猴子為野生獼猴，是國家二級保護動物，不歸景區所有。發現獼猴跑出去後，他們第一時間就向上級部門進行了匯報。



上述工作人員介紹，獼猴具有一定攻擊性，出於對遊客安全的考慮，平時若有獼猴出現在景區內部，會安排工作人員進行日常的巡邏，通過廣播播報和文字告示等方式對遊客進行提醒，呼籲大家不要去投喂，以免被誤傷。但若獼猴跑出了景區的範圍，工作人員稱將根據野生動物的相關管理條例，應由所在區屬地的林業部門進行處理。



隨後，紅星新聞記者了致電蘇州市園林和綠化管理局，一名工作人員介紹，獼猴出現的地方都是離上方山較近的區域。蘇州生態環境較好，野生獼猴繁衍也較快，周邊區域出現獼猴實屬正常現象。而因為獼猴是國家二級保護動物的身份，他們所能採取的相應措施有限，只能以引導為主，一方面在相關路段進行巡邏，一方面提醒公眾不要投喂。



上方山國家森林公園的工作人員也告訴紅星新聞記者，之前並沒有遇到過這種“猴子大規模出行”的情況，目前暫不清楚原因。上方山國家森林公園提醒，如果遇到野生獼猴，不要靠近，不要投喂，也不要戲弄，盡量保持安全距離。