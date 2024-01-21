春節前夕中國出境游市場火熱

中評社北京1月21日電／寒假伊始，李苗苗便請好年假，帶上9歲的兒子，從家鄉甘肅省蘭州市啟程，直飛泰國，她希望與孩子在親子游中留下美好的回憶。



春節臨近，加之正值寒假期間，旅遊和探親需求顯著增加，各地出入境證件辦理數量大幅增長。



午間11時，蘭州市公安局出入境管理處的服務大廳裡依然熙熙攘攘，許多計劃出行的市民正在等待辦理護照和港澳通行證。



蘭州市公安局出入境管理處審批科科長柏麗娟介紹，近兩周，前來辦理出入境證件的人數攀升，日均辦證量超過1200件。今年以來，護照辦理目的地多為東南亞旅遊熱門國家，占全市護照申請總量的六成。



在一台智能簽注機前，23歲的蘭州市民包學俊在工作人員的引導下，幾分鐘就完成了港澳通行證簽注辦理，免去了窗口排隊的煩惱。兩天前，他從線上下單購買了從蘭州經山東濟南中轉飛往香港的機票，下周將與好友結伴前往香港。



多地的出入境大廳也陸續因出境游火熱迎來辦證高峰。浙江杭州日均出入境業務辦理量超過5000件，山東青島為計劃寒假出行的學生群體開設中小學生出入境辦證專場。



與此同時，多個熱門出境游目的地國家正在採取措施，希望在2024年吸引更多中國遊客。泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、新加坡陸續發布對中國遊客的入境免簽政策，為遊客提供更多便利和選擇。各航空公司也紛紛增加國際航班和包機服務，以滿足不斷增長的出行需求。

