春節前旅遊市場升溫　各地活動豐富多彩

中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，隨著春節的腳步日益臨近，各地紛紛舉辦豐富多彩的活動，並推出一系列的優惠政策吸引遊客。隨著遊客增長，各地的春節前旅遊市場逐漸升溫。



新疆北屯冰上賽龍舟：奮勇爭先 冬趣十足



這兩天，位於新疆北部的北屯市最低氣溫降到了零下25℃。當地環城而過的玉帶河凍成了巨大的冰場，熱鬧的冰上龍舟賽就在這裡舉行。隨著鏗鏘有力的鼓點聲，20支參賽隊參加了比賽。與傳統龍舟不同，冰上龍舟下方多了兩只鐵制的“腳爪”。選手們以冰釺代槳，在冰面上用力劃行，在奮勇爭先中感受別樣冬趣。



陝西榆林＂大漠冰雪節＂：冰雪運動＋旅遊融合發展



在陝西榆林，首屆“大漠冰雪節”日前開幕，推出了冰雪賽道、冰雪古韵、冰雪童年三大篇章。美輪美奐的冰雪世界向八方遊客發出冰雪請柬，誠邀大家一起踏冰逐雪。



廣西遊客楊海平：這裡有各式各樣的冰雕，絢麗多彩的燈光秀，我們也可以玩一些滑雪項目，這裡也非常值得推介。



補浪河女子民兵治沙連創造了當地百姓與風沙搏鬥、治沙造林，將大漠變成綠洲的傳奇故事。以“生態＋旅遊”為發展理念，首屆“大漠冰雪節”打造了冰雪運動與旅遊融合發展新模式，挖掘陝北冰雪特色資源，撬動冬季旅遊市場。



陝西省榆林市榆陽區副區長惠生衛：這次我們打造大漠冰雪節，就是為了豐富冰雪業態、厚植冰雪文化。



廣西崇左各景區游人增多 春節前旅遊市場升溫