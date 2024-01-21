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美國已有83人因冬季風暴死亡
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2024-01-21 12:02:15
中評社北京1月21日電／據央視新聞報導，當地時間1月20日，據美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS）報導，過去一周的時間內，全美各地已有83人因冬季風暴死亡。
據悉，有關部門還在調查部分死亡事件是否與天氣有關，這可能會使目前的死亡人數上升。
俄勒岡州目前仍然處於緊急狀態，天氣原因已造成該州超過4.5萬名用戶停電。賓夕法尼亞州、加利福尼亞州、新墨西哥州和印第安納州也報告了停電情況。
（來源：央視新聞客戶端）
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