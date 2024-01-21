伊拉克一駐有美軍的空軍基地遭火箭彈襲擊

中評社北京1月21日電／據新華社報導，伊拉克軍方消息人士20日說，駐有美軍的伊拉克阿薩德空軍基地當天遭到約20枚火箭彈襲擊，導致至少1名伊拉克士兵受傷。



一名不願透露姓名的軍方消息人士告訴新華社記者，大部分火箭彈被基地防空系統攔截，僅一枚落入基地內空曠地帶。一名伊拉克士兵被火箭彈遭攔截後產生的殘骸擊中受傷，已被送入醫院接受救治。



目前尚無組織宣稱製造了這起襲擊事件。



阿薩德空軍基地是伊拉克第二大空軍基地，位於安巴爾省省會拉馬迪以西約110公里處的巴格達迪鎮附近。目前有少量從事軍事顧問、情報、偵察和訓練工作的外軍人員駐扎在阿薩德空軍基地。



聯合國官員：如果伊拉克境內外的襲擊事件持續發生該國將“面臨危險”



當地時間1月20日，聯合國秘書長伊拉克問題特別代表兼聯合國伊拉克援助團負責人珍妮·亨尼斯－普拉沙爾特發表聲明稱，如果伊拉克境內外的襲擊事件持續發生，該國將“面臨危險”。



聲明指出，中東地區正在經歷一個重大階段，加沙地帶爆發的武裝衝突及其附近地區發生的武裝行動有可能引發激烈對抗。普拉沙爾特表示，儘管伊拉克政府努力阻止當地緊張局勢升級，但該國有進一步陷入這場衝突的風險。伊拉克境內外持續發生的襲擊事件將破壞該國經過艱苦努力所取得的穩定局勢。



普拉沙爾特強調，伊拉克的穩定和安全是其工作的重中之重，她呼籲衝突各方保持最大限度的克制。



（來源：新華社、央視）