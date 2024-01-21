東北又一城火了　主打一個“聽勸”

中評社北京1月21日電／據新華社報導，哈爾濱帶動的旅遊熱度受到持續關注，各地文旅也使出渾身解數，招攬各地遊客。近日沈陽一個地鐵站名的變化，被網友視為沈陽文旅“聽勸”的又一個例證，也為本已火熱的東北旅遊再添一把柴。



有網友發視頻說，來地鐵“沈陽站站”打卡，卻發現站牌已悄悄改名為“沈陽站”。於是網友喊話：沈陽站站很可愛，呼籲把沈陽站站改回來。於是就有了幾個小時後，沈陽市文旅局局長“聽勸”並發布“改名”的消息。



沈陽市文旅局局長在線截和“小砂糖橘”的話題一度登上熱門話題。他喊話廣西小遊客，回家時路過沈陽站一站、看一看。



從“在線聽勸”到“在線截和”，賣力的沈陽文旅局局長紅了，那麼沈陽的文旅呢？



元旦假期，沈陽整體旅遊訂單量同比增長131%，為2024年沈陽旅遊行業帶來了“開門紅”。某平台預訂數據顯示，龍年春節假期，沈陽旅遊訂單量同比增長幅度為818%。



已有200年歷史的沈陽小河沿早市，在這個冬天，它不僅是當地人的一個集市，更一躍成為這座城市的新景點，吸引著各地遊客前來打卡。



沈陽市沈河區萬蓮街道黨工委書記 史宏偉：我們在小吃的擺布上盡可能同品類隔出一段距離，避免同質化的競爭。喜歡特色美食的朋友，走幾步就有一個新驚喜，走幾步就有一個新發現。