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俄羅斯將廢除同英國的漁業協定
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2024-01-21 12:07:16
中評社香港1月21日電／據俄羅斯政府網站20日消息，俄政府批准廢除同英國政府間漁業協定的法律草案。
新華社援引報導，俄政府在18日召開的會議上決定，考慮到英國於2022年3月15日決定取消雙邊貿易中的最惠國待遇，俄政府批准該法律草案，將提交俄國家杜馬（議會下院）審議。
俄政府表示，該法律草案禁止英國漁船在巴倫支海水域捕魚。
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