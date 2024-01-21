中評社北京1月21日電／據新華社報導，在世界經濟論壇2024年年會上，“中國熱”激蕩達沃斯。面對全球經濟的不確定性，“對中國發展充滿信心”是觀察家們的普遍共識，“進一步擴大在華業務”是眾多外企的堅定選擇。“中國市場是助力企業變大變強的‘健身房’”，誠如一位企業界人士所說，中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，開放的大門越開越大的中國，不斷以新發展為世界帶來新動力。選擇中國，就是擁抱機遇。下一個“中國”，還是中國！