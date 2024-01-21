為藝術拂塵　讓“老電影”重生

中評社北京1月21日電／據新華社報導，畫面斑駁、聲音微顫，這樣的視聽效果是許多中國人的電影初體驗。從無聲到有聲，從黑白到彩色，從2D到3D，膠片一路見證了電影的發展，承載著一代代電影人的藝術夢想與探索。



隨著科技進步，高清數字格式電影成為流行，膠片電影逐漸隱退於歷史舞台。承載著歲月的膠片電影，正經歷“脫胎換骨”。



自上世紀初以來，香港共製作了過萬部電影，享有“東方好萊塢”的美譽。多年來，香港電影資料館一直肩負著保存香港電影文化遺產的使命，從各地舊影院收集消失已久的老電影膠卷、底片等，加以修復和保存。



用雙手重現時代光影



目前，約4000部電影的膠片存放在香港電影資料館，資料館的修復團隊需要像醫護人員一樣，悉心照顧這些電影膠片，耐心檢查和修補每一格膠片，盡力延續每一部電影的生命。



香港電影資料館助理館長勞啟明從事16年影片修復工作，見證無數充滿斑駁與劃痕的電影膠片修復後再次走進影院。他說：“這份工作是在用雙手重現時代光影。”



電影修復是一項專業而繁復的工作，需要歷經物理修復、數字修復、藝術修復、合成潤色四個步驟。一部老電影，能夠從修復間走進大銀幕，經歷的困難遠比想象多。



勞啟明回憶，修復電影《勛業千秋》時，導演黎民偉的後人向團隊提供了兩個版本，一個是短版，畫質較好；一個是長版，但畫質較差。修復組要將短版“嵌入”長版，以取代長版中畫質較差的部分。這個工作需要將兩卷膠片逐格比較，一幀不差地插入。從修復到完成，團隊大概看了一萬英尺膠片。



膠片的化學和物理特性，令其對保存環境有極高的要求。勞啟明說，由於香港的氣候炎熱潮濕，若保存不當，膠片就會因為潮濕而褪色、收縮甚至變形，最終導致影片無法播放。對此，香港電影

