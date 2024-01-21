世界華人學生作文大賽香港賽區頒獎

中評社北京1月21日電／據新華社報導，第24屆世界華人學生作文大賽香港賽區頒獎禮20日在港舉行，以表彰優秀參賽作品和參賽師生。



香港賽區比賽由集友陳嘉庚教育基金、香港中華文化學院、香港教育工作者聯會創科教育中心共同主辦，旨在幫助香港學生反思及探究香港與國家和世界的關係，協助學校進行愛國主義教育，增強學生國民身份認同感。



據介紹，本屆比賽自2023年10月12日正式開賽以來反響熱烈，香港賽區主辦方收到來自近200所中小學的約1000份作品，其中106份作品獲選送進入復賽，將與全球華人學生一起共展風采，彰顯香港學生的中文素養和精神風貌。



頒獎禮上，主辦方向小學組和中學組得獎者分別頒發了“嘉庚杯”和“集友杯”獎項，每個組別均設有一等獎、二等獎、三等獎和特等獎。



香港中華文化學院院長姜增和在頒獎禮上致辭表示，香港學生需要真正理解中國文化、認同中國文化，才能真心實意地對國家和民族產生強烈的認同感和歸屬感。他鼓勵學生們繼續保持學習熱情和創造精神，追求卓越，為中華民族偉大復興貢獻力量。



香港教育工作者聯會會長劉智鵬在頒獎禮上致辭表示，這項比賽不僅為學生提供展現才華的機會，更增強了他們對國家的認同感和熱愛之情。他希望學生們繼續保持對中文和文化的熱愛，成為有用之才，為香港和國家的發展作出貢獻。



集友陳嘉庚教育基金副主席兼集友銀行高級顧問陳耀輝在頒獎禮上致辭表示，今年適逢愛國僑領、集友銀行創辦人陳嘉庚先生誕辰150周年，本屆比賽特以“嘉庚杯”和“集友杯”冠名獎項，借此弘揚陳嘉庚先生愛國愛鄉、傾資辦學的奉獻精神。



世界華人學生作文大賽始創於2000年，由中國僑聯、全國台聯、人民日報海外版、《快樂作文》雜誌共同主辦，旨在弘揚中華文化及加強海內外學生文化交流。



（來源：新華網）