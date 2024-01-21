中評社北京1月21日電／據雲南日報報導，構建共治格局擰緊責任鏈條



雲南省提升道路交通安全水平



1月17日，記者從全省道路交通安全工作電視電話會議暨省道路交通安全工作領導小組聯席會議上獲悉，2023年，面對出行需求增多、交通流量上升的形勢變化，雲南省各地各有關部門全力防控風險、預防事故，道路交通事故“四項指數”全面下降，事故死亡人數創近10年最低，連續81個月未發生重特大交通事故，道路交通安全形勢總體平穩向好。



以“辛苦指數”換群眾交通出行的“安全指數”“滿意指數”，省委、省政府始終把人民群眾生命安全放在第一位，堅持黨政同責、齊抓共管。省道路交通安全工作領導小組出台全省“十四五”道路交通安全規劃實施方案，每季度召開聯席會議，組織聯合掛包督導。各級黨委、政府把道路交通安全工作列入重要議事日程，完善工作機制，強化組織保障。交通運輸、公安、衛生健康、廣電、氣象、消防救援等成員單位發揮優勢、密切協同，全省形成上下齊抓共管的交通安全治理格局。



以重大事故隱患專項排查整治2023行動為牽引，以“人、車、路、企”源頭隱患治理為抓手，以科技賦能增效，全省推動道路交通安全治理模式向事前預防轉型，共排查整治高風險駕駛人13.25萬人、重點車輛7.41萬輛、公路隱患10.13萬處、高風險運輸企業383家，隱患治理量同比上升198%。建設農村公路安全生命防護工程7008公里，改造危橋338座，對1033段高速公路和146處國省道進行安全設施精細化提升，完成6條高速公路應急車道增設改造，有力整治了一批道路交通源頭性、基礎性問題，推動道路交通本質安全水平進一步提升。



聚焦“四大主戰場”，強化打擊整治，保持高壓震懾，公安機關集中開展道路交通安全整治行動22個，查處交通違法2562萬起；交通運輸部門查處“百噸王”596輛次，打擊非法營運車輛5442輛次；工業和信息化等四部門聯合開展貨車非法改裝專項整治，督促貨運企業整改問題2571個，整治非法改裝貨車5.3萬輛；農業農村部門深入實施變型拖拉機專項整治，注銷2.2萬台，查處違法5088起；住房城鄉建設部門持續推進城市街道“清爽行動”，深化疏堵治亂；教育部門開通校園直通車線路2414條，有效減少涉學生非法營運行為。其他成員單位按照職責分工，主動作為，持續鞏固安全監管、執法管控合力。

