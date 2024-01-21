瑞銀經濟學家：中國新動能正在湧現

中評社北京1月21日電／據中國日報網報導，瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆1月17日在《中國日報》撰文稱，展望2024年，若積極、寬鬆的政策繼續推行，消費全面復甦，房地產市場平穩發展，GDP增速有望接近5%的潛在目標。



文章指出，若經濟轉型按計劃推進，基於巨大的經濟體量，中國對世界經濟增長的貢獻率仍可能達到三分之一。到2035年，中國人均GDP將翻一番，達到2.5萬美元左右。



隨著中國經濟轉向高質量發展階段，新動能正在形成。大眾消費、綠色轉型和產業升級預計將成為中國未來經濟增長的關鍵驅動力。



作為國內購買主力，中國的中等收入群體已經突破4億人，並將隨著人均GDP的增長而進一步壯大。



文章進一步分析稱，近年來，一些新趨勢正在湧現。



中國消費者越來越關注國內文化產品和服務，本土品牌崛起就是一大力證。在後疫情時代，服務支出迅速反彈，在線購物在過去5到10年裡實現了兩位數的增長。“銀發經濟”也將迎來大幅增長，截至2022年底，60周歲及以上老年人口達到2.8億人。從2014年到2020年底，中國養老金市場規模翻了一番，達到12萬億元。



中國力爭在2030年前實現碳達峰，在2060年前實現碳中和，為綠色產業創造了許多新機遇。中國政府一直在推動太陽能、風能和核能等清潔能源的發展，以確保2060年非化石能源消費比重超80%。在此基礎上，電力儲備設施需求大增。



得益於政府的激勵措施和科技創新，無論是就消費還是生產而言，中國都是迄今為止全球最大的電動汽車市場。中國還是綠色產品所需的多種關鍵礦物——“綠色金屬”的主要生產國，也是鈷、鋰、銅和鎳的主要加工國，跟西方市場相比具有20%到25%的成本優勢。

