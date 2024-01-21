廣東立法支持南沙深化面向世界粵港澳合作

中評社北京1月21日電／據新華網報導，記者20日從廣東省人大常委會召開的新聞發布會上瞭解到，《南沙深化面向世界的粵港澳全面合作條例》已審議通過，將於2024年3月1日起施行。



廣州南沙位於粵港澳大灣區地理幾何中心，也是粵港澳合作發展的重大平台。2022年6月國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，賦予南沙“立足灣區、協同港澳、面向世界”的重大戰略定位。為此，廣東省研究制定專門的地方法規。



廣東省人大法制委副主任委員黃偉忠說，制定條例的主要思路其一是強化放權賦能，其二是強化協同港澳，其三是強化面向世界的特點。



在放權賦能方面，條例提出，按照“能放則放”原則，將省、市有關管理職權依法調整由南沙區人民政府及有關部門行使。支持將南沙行政區域範圍農用地轉用及土地徵收的審批權限，土地徵收成片開發方案審批權限，以及城鄉建設用地增減掛鈎節餘指標跨省調劑建新方案審批權限依法調整由南沙實施。



在協同港澳方面，條例明確，省人民政府衛生健康等有關部門應當支持南沙按照國家有關規定與港澳醫療服務跨境銜接，在符合條件的南沙公立醫院開展跨境轉診合作試點，開展非急重病人跨境陸路轉運服務。支持南沙對重要產學研合作平台引進的專業技術人才開展不定期的特殊評審，將其在境外的專業工作經歷、學術成果、專業技術貢獻等作為職稱評價依據。



在強化面向世界方面，條例規定支持南沙探索試行商事登記確認制，探索建立與港澳、國際接軌的市場主體登記管理制度等。此外，條例還就數據跨境流動、建立全球溯源中心、醫療服務銜接等作了規定，深化與港澳和國際的多領域規則銜接。