中國記協書記處書記田玉紅一行訪香港中評社

中國記協書記處書記田玉紅率中國記協赴港澳訪問團一行1月19日下午到訪香港中評社。（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月22日電（中評社報導組）中國記協書記處書記田玉紅率中國記協赴港澳訪問團一行1月19日下午到訪中國評論通訊社香港總部，中國評論通訊社社長郭偉峰等對訪問團的到來表示熱烈歡迎並予以熱情接待。



中國記協港港澳訪問團一行與中評社管理層就如何推動兩岸新聞交流等議題展開了深入座談。



郭偉峰對中國記協長期以來的支持表示衷心感謝。郭偉峰說，兩岸記者有困難就找中國記協，中國記協是兩岸記者之家，長期以來為港台記者在內地的採訪工作予以幫助，為促進兩岸新聞交流發揮重大作用。



田玉紅高度肯定中評社的獨特優勢與作用，田玉紅表示，中評社是獨一無二的，也是兩岸關係發展非常需要的，希望中評社繼續為促進兩岸關係和平發展作出重要貢獻。



中國記協（全稱中華全國新聞工作者協會），是中國新聞界的全國性人民團體，實行團體會員制，目前會員單位共219個，廣泛團結全國百餘萬新聞從業人員，並同世界上100多個國家和地區的新聞界開展友好往來。



中國記協2024年港澳訪問團由田玉紅擔任團長，團員包括南方報業傳媒集團今日廣東國際傳播中心總編輯趙楊，廣東廣播電視台對外傳播中心副主任陳曉前，珠海傳媒集團黨委副書記、總編輯寧桂飛，深圳廣播電影電視集團黨組成員、副總編輯陳紅艷，中國記協台港澳工作部副主任張毓育，中國記協台港澳工作部綜合處幹部古斌。



參與會談的還有中國評論通訊社總編輯羅祥喜、副社長王平、助理總編輯林艷、編委束沐與曹潤來、北京記者站副站長海涵。