柯P前幕僚柯昱安：空軍選票已達極限需陸軍

前民眾黨文宣部主任、公關公司“牛棚創意”執行長柯昱安。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）2024大選落幕，前民眾黨文宣部主任、公關公司“牛棚創意”執行長柯昱安接受中評社訪問表示，柯文哲的表現算滿亮眼的，但也只能說是“及格”，因為柯過去就被評估擁有25%的實力，儘管柯在選戰中網路聲量碾壓藍綠，但369萬票也是操盤空戰的最大極限，不會再多。



柯昱安說，柯文哲的當務之急，就是把每年有新台幣1.5億元的政黨補助款，撥5成到7成開始發展地方組織，以發展柯弱勢的年長票源，這是傳統主流媒體被藍綠壟斷的唯一解方，即便成效無法馬上看到，但是必經的路，若在2026地方選舉每個區都至少能當選1席縣市議員，對柯接下來的政局發展會較有利。



柯昱安認為，小朋友長大投給柯文哲的人口紅利並沒有麼樂觀，60歲以上的選民在2028還會更多，且台灣已經是少子化社會，每一次的首投族只會越來越少，即便現在是柯粉，可能到40歲、50歲經過社會歷練後，就會有慢慢“脫粉”的現象。況且，柯文哲頂多就等2屆大選，要等小孩子長大挺柯，不如趕快發展地方組織。



2024大選，柯文哲得票率26.46%（369萬票），民眾黨政黨票得票率22.07%（304萬票）。民眾黨2020政黨票得票率為11.22%（158.8萬票）。



柯昱安綽號小牛，2017年加入柯市府後，負責經營柯文哲臉書、IG等社群媒體，2018年與“木曜4超玩”節目合作拍攝“一日市長幕僚”影片，曾為柯打下千萬點閱佳績。曾任北市府副發言人、民眾黨創黨元老、民眾黨文宣部主任，主責文宣規劃、網路社群行銷，2021年底離開民眾黨，2022年成立政治公關公司“牛棚創意”，現為該公司執行長，並經營“小牛講正經”YouTube頻道。



柯昱安接受中評社訪問表示，柯文哲2024大選的成績與2020年拚政黨票相比算滿亮眼的，主要是柯參選“總統”拉抬了政黨票，柯本身得票369萬票，政黨票304萬票，相差了65萬票，這樣的轉換率其實與過去觀察柯文哲與民眾黨支持度差不多，柯文哲會比民眾黨高大約5%到10%左右。