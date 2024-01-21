伊朗總統稱將對以色列“罪行”作出回應

中評社北京1月21日電／據新華社報導，據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗總統萊希20日譴責以色列對敘利亞首都大馬士革的“侵略性”襲擊，並誓言伊朗將對以色列這種“恐怖主義和犯罪行為”作出回應，不會對此坐視不管。



萊希指出，以美國為首的霸權國家是這種罪行的促成者，因為它們繼續向以色列政權提供支持。這次襲擊將成為所有聲稱自己是人權倡導者的政府的又一個污點，因為它侵犯了敘利亞領空，踐踏了人權和國際法。



據伊朗邁赫爾通訊社報導，在20日以色列對大馬士革的襲擊中，4名伊朗高級軍事顧問身亡。報導援引伊朗伊斯蘭革命衛隊發表的聲明說，遇難的4名軍事顧問中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊在敘情報機構負責人及其副手。同時，還有多名敘利亞軍方人士在襲擊中身亡。



伊朗外交部20日發表聲明強烈譴責以色列對大馬士革的侵略性襲擊，稱德黑蘭保留採取同樣行動的權利。



聲明說，伊朗外交部發言人納賽爾·卡納尼表示，應敘利亞政府正式邀請訪敘的伊朗軍事顧問近年來在幫助敘利亞政府、軍隊和人民打擊恐怖主義、恢復國家和平、穩定和持久安全方面發揮了重要作用。他強調，伊朗保留在適當的時間和地點以同樣的方式回應以色列“有組織的恐怖主義行徑”的權利，並通過政治、法律和國際渠道追究這些侵略和犯罪行為。



敘利亞內戰爆發以來，以軍多次以打擊伊朗軍事設施為由空襲敘境內目標。敘利亞和伊朗政府均否認伊朗在敘境內有駐軍，表示伊方只是應敘政府邀請派出軍事顧問。



（來源：新華網）