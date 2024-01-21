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聯合國：近7成援助加沙物資被以軍攔截
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2024-01-21 14:50:12
中評社北京1月21日電／據海外網報導，據半島電視台19日報導，聯合國駐巴勒斯坦人道主義事務部門表示，以色列攔截了向加沙地帶運送的近7成救援物資。
聯合國人道主義事務協調辦公室在一份簡報中說，雖然人道主義機構計劃在1月上旬執行29次向加沙北部運送救援物資的任務，但以方只批准了其中的7次。1月份的前兩個星期，以軍拒絕的次數明顯激增，阻礙了人道主義行動。
此外，以軍還拒絕執行95%的救援任務，涉及向加沙北部水庫、衛生設施等分配燃料和藥品。
（來源：海外網）
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