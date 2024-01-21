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斯洛伐克總理：反對烏克蘭加入北約
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2024-01-21 14:50:02
中評社北京1月21日電／據央視新聞消息，當地時間1月20日，斯洛伐克總理菲佐在接受當地媒體採訪時表示，反對烏克蘭加入北約，並準備在必要情況下對烏克蘭入約一事投反對票。
菲佐確認，其將於24日前往烏克蘭會見烏總理什梅加爾。他表示，雖然此次訪問的目的之一是向烏克蘭提出進一步的援助計劃，但他也將告知什梅加爾，“我們將阻止和否決烏克蘭加入北約”。此外，菲佐稱其還將向什梅加爾重申，斯政府不會再向烏提供武器。
（來源：央視新聞）
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