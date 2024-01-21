報告顯示全球供應鏈受損程度超疫情早期

中評社北京1月21日電／據央視新聞消息，自2023年11月中旬起，也門胡塞武裝擴大對以色列目標的打擊範圍，開始在紅海對“與以色列有關的船只”實施打擊，並不斷升級相關威脅，導致多艘貨輪在紅海、曼德海峽及附近海域遇襲。去年12月，多家國際航運企業宣布暫停紅海航線，轉而繞行非洲南端好望角。



丹麥“海運情報”咨詢公司近日表示，運輸時間和成本的增加已導致航運市場上的有效運力明顯縮減。該公司警告稱，全球供應鏈的受損程度已超過全球新冠疫情初期。



丹麥“海運情報”咨詢公司的一份最新報告顯示，去年12月，紅海海運每周的運力指數較年平均水平下降了57%，超過了2020年3月新冠疫情初期的47%降幅。該公司負責人稱，這是有記錄以來的第二大降幅。衹有2021年3月超過這一降幅，為87%。當時重型貨輪“長賜”號在蘇伊士運河新航道擱淺6天，造成了蘇伊士運河150多年歷史上最嚴重的堵塞，數十億美元的貿易陷入停滯。報告認為，紅海商船頻繁遭襲對全球供應鏈造成嚴重衝擊，超過了新冠疫情初期對全球供應鏈的影響。



航運企業變更航線，導致遠洋運輸運費上漲和長達數周的延誤，擾亂了全球物流。據《日本經濟新聞》報導，在連接歐美與亞洲的航線上，約有47%的玩具、40%的家電產品和服裝的運輸或將受到運費上漲和延期抵達的影響。工業原材料方面，24%的化學品和22%的車用鋼板、22%的絕緣電線和電池都將受到波及，部分原材料甚至難以交貨。電動汽車製造商特斯拉、汽車製造商沃爾沃等公司近日表示，公司旗下的一些工廠已被迫暫停生產。美國服裝鞋襪業聯合會總裁兼首席執行官拉馬爾表示，對紅海航運的威脅也是對全球海上貿易的威脅。延誤和成本增加正在累積。儘管企業正在探索替代運輸方案，但不利的連鎖效應仍在繼續擾亂全球物流。



（來源：央視新聞）