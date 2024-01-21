烏軍總司令扎盧日內被解職

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（圖片來源：美聯社） 中評社北京1月21日電／據《莫斯科共青團員報》網站1月20日報導，據烏克蘭多家媒體援引匿名消息人士的話報導，總統澤連斯基在基輔召開的軍事會議上作出了艱難的人事決策。



據稱，澤連斯基決定解除扎盧日內的烏克蘭武裝部隊總司令職務，且未給後者在國家安全和國防委員會留下一席之地。此外，總統還決定解除沙普塔拉的烏軍總參謀長職務、納耶夫中將的聯合力量行動司令職務。



報導稱，上述被解職將領之後或將收到對他們的控訴書。該消息人士還透露，國家安全局局長馬柳克將取代內務部長克利緬科，而馬柳克的職位將由波克拉德接任。



但烏克蘭的政治學家們在“電報”頻道上說，這一切目前都還只是傳聞，但解除納耶夫的職務可能是“西方合作夥伴”提出的要求之一。



報導稱，他們認為，在澤連斯基眼中，勝任扎盧日內目前職位的是國防部情報總局局長布達諾夫，但後者一直拒絕離開自己的部門。



此前，有專家推測，扎盧日內準備公開指責澤連斯基對放棄阿夫傑耶夫卡難辭其咎。



另據俄新社1月20日報導，烏克蘭政治活動家圖卡在接受優兔（YouTube）網站“新聞編輯室”頻道採訪時說，總統澤連斯基計劃解除烏軍總司令扎盧日內的職務，用國防部情報總局局長布達諾夫取而代之。



報導稱，圖卡說，布達諾夫有望接任烏軍總司令，因為澤連斯基帶著布達諾夫出席了在日內瓦的國際活動。在圖卡看來，未來的烏軍總司令會在那裡跟基輔的西方夥伴相互認識。



一些烏克蘭和西方媒體曾報導過澤連斯基和扎盧日內之間可能存在的衝突。《華盛頓郵報》記者說，扎盧日內在國民中的支持率很高，倘若他決意從政，或許會對澤連斯基構成威脅。



（來源：參考消息）