中評社北京1月21日電／據人民日報報導，在孟加拉國首都達卡西南約50公里處，由中企承建的帕德瑪大橋橫跨該國主要河流帕德瑪河之上，它被當地人稱為“夢想之橋”。傍晚時分，記者來到大橋河畔，看到數百萬個預制混凝土塊整齊排列。河堤上，種植面積超過100萬平方米的香根草，在微風吹拂下，一片生機盎然。



孟加拉國位於孟加拉灣以北，境內遍布大大小小的河流和池塘。受季風氣候影響，帕德瑪河洪澇災害多發。“香根草生命力頑強、抗旱耐澇，可以有效防止岸坡土體流失，保護橋梁免受衝蝕。”帕德瑪大橋河道整治工程項目經理於浩介紹，作為游蕩型河道的代表，帕德瑪大橋的安全通行離不開河道整治工程的保障。



帕德瑪大橋河道整治工程由中國電建集團港航建設有限公司承建，項目2014年開工，2023年8月完工。該項目與大橋主橋在平面上呈“工”字形，主橋項目為“工”字的一竪，河道整治工程則是“工”字的上下兩橫，其中北岸整治區域長1.5千米，南岸長11.5千米，施工內容包括疏浚與回填工程、土方築堤工程、水下與陸上護岸工程。



在幾公里寬的河面上，挖泥船正在作業。“你看到的只是岸上工程，其實水下幾十米還有很多施工內容。”於浩說，該工程僅疏浚回填的土方量就有約1億立方米，用於引導水流、防止岸坡土體流失的土工袋和預制塊護坡結構等土方量也都超過1000萬立方米。“通過疏浚回填、預制塊拋填護岸等治理手段，河流水患大幅減少，同時也能保護大橋兩側及沿線的基礎設施免受河流衝刷，保障大橋正常運行。”於浩說。



穩固的堤壩與便捷的大橋，使得帕德瑪河道兩側的社區規模逐年增大，常住居民人口增加數倍。帕德瑪河周邊城鎮和基礎設施等也有了很大改善，區域內抗澇水平顯著提升。“帕德瑪河沿岸變得更美了。”生活在附近的村民亞頌說，“有了穩定的農田和捕魚區域，許多村民的收入都增加了。”



在河道整治工程保障下，2022年6月帕德瑪大橋正式竣工通車，結束了孟加拉國南部21個區和首都之間擺渡往來的歷史。不久前，同樣由中企承建的帕德瑪大橋鐵路連接線先通段正式通車，孟加拉國人民乘坐火車跨越帕德瑪河的夢想成真，該項目將進一步促進沿線地區經濟發展，為當地企業和社區創造新的機會。河道整治工程項目監理胡賽恩說：“帕德瑪河貫穿孟加拉國南北，沿岸生活著大量居民，河道整治對民生和經濟發展意義重大。中國技術人員承擔起治理帕德瑪河的重任，幫助當地改善民生，是孟加拉國真正的朋友。”