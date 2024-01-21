遼寧：冰封千里展英姿

中評社北京1月21日電／據光明日報報導，“到處都是嬉雪的好地方。”元旦假期的一場大雪，讓遼寧這片融合了歷史厚重與現代活力的土地，在皚皚白雪的映襯下，綻放出耀眼光芒。



曾記載清初歷史的《滿文老檔》，描寫了1625年，努爾哈赤在遼寧遼陽太子河上舉辦的一場盛大的“冰上運動會”：“汗與眾福晉坐於冰之中間，命於二邊等距離跑之，先至者賞以金銀。”當時的人們不畏寒冷，參與了冰上蹴鞠、冰上賽跑等項目。時間過去了近400年，今天的太子河面上，男女老少仍絡繹不絕，運動項目繽紛多彩。



蹲上冰車、保持平衡、雙釺撐地、滑行出發……幾塊木板和一個冰刀就組成了東北人的快樂時光。“我們大多是退休的老同志，自從來冰上玩‘單腿驢’後，身體都更強健了。”遼陽“單腿驢大隊”的隊長張奇光介紹，現在太子河上玩“單腿驢”的每天大概有幾百人，由他組建的“單腿驢”愛好者群已經有上千人加入。



撫順玉龍溪畔，被冰雪裝扮的林木銀裝素裹，枝頭凝結的霧凇在陽光照耀下熠熠生輝，形成一幅幅天然的冰晶藝術品。林間蜿蜒百米的天然雪道，將大自然的美貌融入了冰雪運動的樂趣之中。一條條由雪圈組成的“長蛇”逶迤而下，在林海雪原間飛速穿梭，形成了獨特的“真人版貪吃蛇”。



“單板那些滑雪運動需要技巧，太具有挑戰性了。像這種林間雪圈，給我們這些新手降低了滑雪的入門難度，也讓我們充分感受到冰雪運動的快樂。”來自南方的遊客季時宇表示。



在遼寧，不僅剛體驗到冰雪運動樂趣的初學者能找到適合自己的項目，追求突破個人極限的冰雪發燒友們更是擁有廣袤的天地。



在盤錦紅海灘，巨大的冰凌或是沿著遼河口寬闊的灘塗延展，或是堆積在岸邊，形成高低起伏、錯落有致的冰丘與冰脊。冰凌間互相碰撞、摩擦產生的紋理和裂痕，宛如大地的脈絡，吸引了無數攝影愛好者的鏡頭，也成為戶外探險者和遊客體驗冰雪魅力的絕佳之地。



“我已經迫不及待地準備再次穿越冰凌了，今年我一定要找到最美的冰凌。”和探險隊的絕大多數隊員一樣，趙鑫已經不是第一次來盤錦參與“中國最北海岸線冰凌穿越”活動。去年趙鑫從紅海灘廊道“向海同心”景點出發，沿著海岸線，歷時兩天一夜，跋涉22公里，完成了冰凌穿越生存挑戰之旅。今年他將再次和專業組探險隊員們一道，在兩天一夜的旅程中，完成50公里的穿越，尋找最美冰凌。



歲末年初以來，以冰雪經濟、冰雪文化為主要載體的東北文旅熱持續高漲。面對多地紛紛拿出“絕活兒”吸引遊客玩冰嬉雪，遼寧省體育局副局長王冬表示：“隨著第十五屆全國冬季運動會的成功申辦，我們將以此為契機，努力提升冰雪運動綜合實力、擴大冰雪運動場地供給，吸引更多的人來遼寧參與冰雪運動。”