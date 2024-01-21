潮州古城：青磚灰瓦煙火濃

中評社北京1月21日電／據光明日報報導，潮州古城位於廣東省潮州市西郊，是我國南方最具代表性的古代城市之一，因其大量保存了中國古代城墻、牌樓、道路、碑刻等歷史文化遺跡而聞名。



金山盤踞於北，筆架山位列其東，葫蘆山橫臥於西，韓水繞郭南流，這構成一幅“三山一水護古城”的秀麗圖卷。“潮州八景”除“西湖漁筏”外，餘下北閣佛燈、湘橋春漲、鰐渡秋風、韓祠橡木、金山古鬆、鳳台峙雨、龍湫寶塔等景點，如顆顆明珠散落於韓江兩岸。它們是悠久歷史文化積澱與山水交融的景物，與2.6公里長的古城墻、濱江長廊和古城內的牌坊街、保存完好的古民居群一起，構成潮州古城文化旅遊區的獨特景觀。



1986年，潮州古城被列為國家歷史文化名城。儘管歲月變遷，但古城“外曲內方，四橫三縱”的歷史空間格局在今天依然完整，大批明清至民國時期的建築保護良好，文物資源集中成片。



潮州古城是潮州文化的重要載體，而潮州文化有著鮮明的地域特色，是嶺南文化的重要組成部分，更是中華文化的重要支脈。潮綉、潮瓷、潮雕、潮塑、潮劇、工夫茶、潮州菜……這些都是潮州重要的非物質文化遺產。



“到廣不到潮，枉費走一遭；到潮不到橋，白白走一場。”無論文化旅遊還是文物價值，潮州古城都是獨一無二的寶地。



“坐，食茶。”這是游覽潮州古城最入耳的一句話，也是潮州人一貫以來的口頭禪。在古城的每一個角落，隨時可能偶遇一張工夫茶席，隨時都會被熱情招呼喝茶。極盡考究的工夫茶技藝，對於古城居民來說，是最尋常的生活內容、最誠摯的禮儀之道。



漫步潮州古城，嗅到的都是市井的煙火氣。東平路、西平路等街巷就像個天然的菜場，商戶在自己家的小檔口賣豬肉宰生魚，似乎幾百年來，市民就在窄巷裡維持生計。古城裡保存完好的古宅第超過一千座，各式各樣的木雕、彩繪、建築構件隨處可見，令人目不暇接、嘆為觀止。平實的日常與厚重的歷史交相輝映是這座古城最生動的風景，煥發勃勃生機，傳遞出守護中華民族文化根脈的歷史自覺和文化自信。



學者陳平原曾在《故鄉潮州》一書中說：“在我心目中，潮州最大的特點，在於它是一座仍然充溢著生命力的活著的小城。”潮州古城市民平實、日常而又優雅的生活狀態，是這座城市最生動的風景。



今天，潮州經濟社會高速發展，新城區燈火繁華、車水馬龍，而古城依舊青磚灰瓦、歲月靜好。就像一座溫馨的大宅院，家人總會維持原來的樣子，讓歸來的游子倍感親切。