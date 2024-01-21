日團隊揭示入侵物種藍鰓太陽魚繁殖快的原因

中評社北京1月21日電／據新華社報導，藍鰓太陽魚在日本被認為是最嚴重的入侵物種之一，主要因為其繁殖成功率高。日本一團隊通過分析藍鰓太陽魚的繁殖生態，證實雄魚對魚卵的保護行動以及集群繁殖的特點是藍鰓太陽魚繁殖成功率高的主要原因。



日本築波大學近日發表新聞公報說，藍鰓太陽魚自20世紀60年代進入日本後迅速擴散到全國各地。它們捕食原有魚類的卵和幼魚，甚至水生無脊椎動物，使許多淡水生態系統惡化。在本項研究中，築波大學等機構的研究人員調查了生活在長野縣北部野尻湖裡的藍鰓太陽魚的繁殖生態。



藍鰓太陽魚六七月份在野尻湖沿岸水淺的地方產卵。調查發現，它們的巢多數相鄰而建，形成一個集群。研究人員觀察到雄魚繞著魚巢游動、驅趕捕食者等各種防禦行為。接著，研究人員將雄魚釣走，繼續觀察。結果發現，一些魚巢在失去守衛的雄魚之後的30分鐘內，會有上百條魚來捕食魚卵。但如果魚巢建在集群內，周圍還有別的雄魚執行警戒任務，那麼魚卵被捕食的概率就低，捕食者到來的時間也會推遲。



公報說，上述結果表明，集群繁殖和雄魚的保護行動是藍鰓太陽魚得以在入侵的水域順利扎根的原因。日本在對付這一外來物種時通常採取垂釣的方式清除守衛魚巢的雄魚，但這項研究顯示，對於集群繁殖的藍鰓太陽魚來說，這種方法的效果可能比預期的低，因此有必要採取覆蓋整個集群的大規模清除雄魚行動。



（來源：新華網）