河北北戴河：细化社区养老服务

中評社北京1月21日電／據光明日報報導，1月17日，河北省秦皇島市北戴河區英才社區70歲居民薛福利想給101歲的母親購買一把輪椅。他沒有去商場或藥店，而是直接走進了社區日間照料中心的輔具室。



推門進入溫暖的小屋，眼前擺滿了拐杖、輪椅、理療儀等各類供給轄區老年人租用的嶄新輔具。薛福利選中了一款輪椅，社區工作人員給他算了一筆賬：“這把輪椅月租費15元，租滿10個月，您就能永久使用了，一共150元，划算吧！”



聽了工作人員這番話，薛福利更覺暖心：“這款輪椅從商店買得五六百元呢，咱社區這個輔具租賃的服務真好。”



近一段時間來，北戴河區民政部門在“四下基層”中瞭解到，隨著老年人口的增多，康復輔具的需求越來越大。相關部門推出這項為65歲以上老年人提供輔具租賃的服務，在北戴河英才社區等7個試點推行，由政府提供百分之八十的價格補貼。目前，康復輔具已租售2100餘件。



“我們初步建立康復輔具社區租賃服務鏈條，建成布局合理、產品豐富、方便快捷的服務格局，完善評估、配置、回收、洗消等保障性服務，形成可持續、可復制、可推廣的社區租賃服務模式。”北戴河區民政局副局長武咏梅說。



在北戴河區，社區養老服務不斷細化和升級。近年來，該區積極整合資源，對小區進行適老化改造，平整道路，增設路燈和健身器材，還在許多老舊小區的單元門前添加扶手、慢坡等，讓適老化的基礎設施鋪設從小區延伸至家門口。



同時，北戴河區不斷升級社區養老配套硬件建設，全區已實現日間照料中心全覆蓋，其中多個社區已開始社區養老智慧化升級。社區養老信息化系統平台建設全部完成後，獨居老人通過熱線電話就可呼叫上門服務，享受送藥、配餐、護理等養老服務。



臨近中午，獨居老人陳玉珠打開“北戴河福卡”小程序，“社區食堂”欄目裡顯示當日菜單是炸黃花魚、溜肝尖、五花肉白菜燉豆腐、家常土豆絲。



穿衣下樓，6分鐘後，陳玉珠就到了社區食堂，這頓飯花了12元。“社區的各項設施設備和服務都越來越好。打開小程序，好多事兒在家裡就能辦了。”陳玉珠說。



“這兩年，社區陸續增加了不少養老服務項目，還獲評了全國示範性老年友好型社區。我們致力於打造適老型生活圈，希望能滿足老年人多樣化、多層次的需求。”英才社區黨委書記魏文麗說。



在北戴河區，社區服務、養老服務、志願服務等7大類40小項高頻服務事項都被嵌入了“北戴河福卡”小程序中，居民通過手機就可預約輔具租賃、上門理髮、心理疏導、適老安裝等服務。