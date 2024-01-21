澳大利亞乳製品行業期待更好開拓中國市場

中評社北京1月21日電／據新華社報導，盛夏的藍天白雲下，一群群奶牛在開闊的綠色牧場裡悠然吃草——這裡是澳大利亞維多利亞州南吉普斯蘭郡斯塔利牧場。



“牧場有700頭奶牛，一天大概能生產鮮奶超過1.7萬升。”牧場主克林特·斯塔利日前對新華社記者說，今年預計會有好收成。



斯塔利是南吉普斯蘭地區眾多牧場主之一。南吉普斯蘭郡位於墨爾本東南大約160公里處，這裡擁有維州10%的奶牛牧場，全年陽光充沛，空氣清新，水土肥美。該地區3萬多人口，奶牛數量則是人口的七倍。



南吉普斯蘭郡議會主管經濟和投資事務的官員克里斯蒂安·斯特凡尼告訴記者，乳製品產業是當地最重要的產業之一，而中國是南吉普斯蘭郡最大乳製品出口市場，澳大利亞企業在中國市場的發展對當地意義重大。



“中國經濟基礎穩固，消費市場健康。我相信，企業深耕中國市場前景大好。”澳大利亞乳製品企業維愛佳澳洲乳業公司首席執行官約恩·麥克諾特對記者說。



維愛佳澳洲乳業公司是南吉普斯蘭郡的支柱企業，擁有超過百年的歷史，該公司已深耕中國市場十多年。近年來，該公司對華出口持續增長，中國已經成為公司最大的出口目的地市場，占其乳製品出口的八成。從2018年開始，維愛佳每年都會參加中國國際進口博覽會，有力推動了公司對華貿易增長。



麥克諾特表示，世界經濟復甦還存在一定不確定性，但公司對中國經濟發展前景非常有信心，將進一步調整產品結構，以更好地開拓中國市場。“進博會是一個非常重要的平台，既有助於行業內人士交流合作，也能讓消費者更直觀地瞭解產品。2024年，我們肯定會繼續報名參加進博會。”



記者瞭解到，南吉普斯蘭郡乳製品產業鏈較為完善。在這裡，奶牛出生後會佩戴安裝有芯片的耳卡，以實現對奶牛產奶量、身體狀況等數據的智能跟蹤和監控。

