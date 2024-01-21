大美漢字，美在大方　對稱平衡彰顯漢字之美

中評社北京1月21日電／據光明日報報導，縱觀古今漢字，體式多樣，形態各異，但方塊是其綿延千年的根柢特性。這種特性，早在漢字誕生之初就已基本具備。這為先民造字構形時追求對稱平衡之美提供了用武之地。大美漢字，美在“大方”，美在對稱平衡。正如語言學者劉志基所說：“方形之內，乃對稱平衡意識最佳的培育土壤和表現天地。”



漢字結體追求對稱平衡之形



不可否認，原始氏族社會陶器上的刻符為漢字的萌芽與誕生提供了胚胎和模型。細審這些刻符，儘管外形各不相同，但有兩個共同特點：一是都在近似方塊形的平面空間裡建構布局；二是多見對稱性形體。如西安半坡仰韶文化陶符共見27個，作對稱形者有15個；青海樂都馬家窑文化陶符共見50個，作對稱形者有36個。這表明，漢字在起源之初即已開啟了對於對稱平衡的簡約追求。



對稱平衡是漢字起源的基因，更是成就漢字美學的核心基因。剖開漢字發展的任何一個共時層面，對稱平衡是一種普遍現象。甲骨文作為最早而成體系的漢字，多見正反不定、斜置扭曲之形，但蔔筮巫史在堅硬的甲骨上運作“刀筆”時，盡力在“近取諸身，遠取諸物”中，捕捉相對對稱性的形體以留存於字形符號。李玲璞對一千個常見甲骨文形體進行了十六字格編碼統計後指出，“這些形體（甲骨文）所顯示的圖像都是按照平衡原則結構起來的，形成一種對稱的平衡美”。比如，甲骨文“車”字的形體有數十個之多，而絕大多數形體在“畫成其物”時都突顯了不同“車”形的對稱性特徵；再如，甲骨文“雨”字，儘管各時期的形體或有差異，但表示水滴的形體都左右對稱、數量均等地排置在表示雲層的形體之下



秦代一統，書同文字，小篆登上了官府禦用場合。這種字體整體作竪方形，圓勁均勻，筆畫橫平竪直，粗細基本一致，將漢字的對稱平衡之態展現到了極致。據筆者統計，《說文解字》收錄小篆字形共9831個，作左右對稱（如“祘”“爨”等）、上下對稱（如“巨”“匚”等）、“十”形對稱（如“亞”“畺”等）的形體達807個；另外還有32對通過改變一個字形的方向，成就另外一個字形的對稱字組（注：《說文》一般用“從反某”“從到（倒）某”注明，如“可”與“叵”，二字小篆形體為左右對稱關係，《說文》在“叵”下注“從反可”；再如“子”與“（見圖1）”，二字小篆形體為上下對稱關係，《說文》在“（見圖1）”下注“從到（倒）子”），足見作整字對稱和字際對稱的形體在小篆字形中占據相當大的比例，若加上構件在所構字形中展現的局部對稱，則小篆形體的對稱平衡特徵更為明顯。