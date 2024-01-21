偶語易安，奇字難適　四字格營造的漢語美感

中評社北京1月21日電／據光明日報報導，語言學家陸志韋曾在《漢語的並立四字格》一文中說：“漢語有這麼一種特性：我們聽一段話或是念一段白話文，老是會覺著句子裡的字（音節）會兩個兩個、四個四個地結合起來。”最典型的四字格，就是四字成語。還有一些四字格不是成語，如“高高低低”“有吃有喝”“東說西說”“連說帶笑”等。四字格與漢語美感密切相關。無論是文言文還是白話文，善用四字格都是營造美感的重要方式。



兩個二音步



漢語的音步一般由兩個音節組成。為了追求音節平穩，漢語在造句之時，總是盡量追求二音步前後連接。比如，漢代晁錯《論貴粟疏》中，“不可得也”，全句四字，恰好組成兩個二音步；“明主知其然也”，全句六字，恰好組成三個二音步。不僅書面語如此，口語同樣。例如，我們可說“治病”“治療疾病”，而不說“治療病”“要治療病”。說“治療病”，音節停頓是一雙一單，不能平穩。說“要治療病”，音節停頓是“一二一”形式，也不如兩個二音步連讀來得順口。



有些詞語，最初並不是二音步前後連接，比如“大腹便便”在《後漢書·文苑列傳》中是“腹偏偏”，“笑裡藏刀”在白居易的《勸酒十四首》中是“笑裡刀”，最後流傳的卻是“大腹便便”和“笑裡藏刀”，主要就是因為它們音節平穩。清代桐城派大家劉大櫆說：“一句之中，或多一字，或少一字……則音節迥異。”漢語的這種特徵，古人很早就了然於心。《文心雕龍·麗辭篇》講的就是類似道理。語言學家金兆梓將其概括為“偶語易安，奇字難適”。漢語的四字格，基本都是兩個二音步，做到了“偶語易安”。先賢寫文章時大量使用四字格，可以使二音步盡量前後連接。比如司馬光的《資治通鑒·進書表》：



臣性識愚魯，學術荒疏，凡百事為，皆出人下。獨於前史，粗嘗盡心，自幼至老，嗜之不厭。每患遷、固以來，文字繁多，自布衣之士，讀之不遍，況於人主，日有萬機，何暇周覽！臣常不自揆，欲删削冗長，舉撮機要，專取關國家興衰，系生民休戚，善可為法，惡可為戒者，為編年一書。



上文含有大量四字格，我們閱讀時，腦海中的聲音基本都是兩兩一頓，即使嘴巴沒有發聲，也有朗朗上口之感。這種內在的節奏，是漢語美感的重要來源。