漆彩斑斕　香事風雅——淺賞大漆香器之美

中評社北京1月21日電／據光明日報報導，在中國傳統文化中，焚香、點茶、掛畫、插花並稱為四般雅事，在諸多雅興之中，尤以焚香為最。在各類香器中，大漆香器凝聚著歷代能工巧匠的精湛技藝與審美追求，處處透露出古人香事中的風雅意趣。



古人常用的焚香工具有香盒、香盤、香匙、香箸、香壺等，熏香用具則有香爐、香筒、熏球、熏爐以及隨身佩帶的香囊等，配套家具如香幾、香案、座屏、插屏、立屏等品類繁盛。經大漆髹塗後的香器如玉般光滑溫潤，同時，漆膜還具有耐酸碱、耐高溫、防潮、防腐、附著力強等材料優勢，可與製作香器所需的木胎、銅胎、瓷胎、玉石胎、竹胎、皮胎等緊密結合，依形制、功能配以髹飾效果，將香器的美學價值展現得淋漓盡致。品賞歷代傳世大漆熏香器具中的經典之作，可以從代表性髹飾工藝中領略其獨特魅力。



香盒：典雅華貴顯雕工



香盒，在古代又有“香合”“香筥”“香函”之稱，指用於盛放香料的小型帶蓋容器，盈手可握，亦是香案、居室的飾物，深受文人雅士的喜愛。為防止香氣走散，香丸、香餅、天然香木等需要密封乾燥儲存且便於取用，各類盛香之器應運而生。相較竹木、象牙、金屬、陶瓷、玉器香盒，漆器香盒具有密封、輕巧、精致、雅觀等特點，造型多為扁平的圓形、方形、多邊形、花瓣形、動物形以及果實形等，匯聚了雕漆、螺鈿鑲嵌、描金、百寶嵌、戧金等諸多工藝。其中，雕漆香盒尤顯高貴典雅，自宋代開始成為存放香料的至臻選擇，其制式也堪稱典範，沿用至今。



從傳世的宋代雕漆香盒來看，多為圓平直扁的蔗段式或蒸餅式造型，以木、夾紵、金銀和少量的錫為胎，多採用剔紅和剔犀工藝，一般刻錦紋為地，花紋圖案凸起，雕工藏鋒清楚，纖細精致。如故宮博物院所藏“南宋剔紅桂花香盒”，為木胎蔗段式盒，在蓋面細密的錦地紋上雕刻有精細的折枝桂花，側壁刻有回字紋。另如“宋代剔彩牡丹雙鳳紋大香盒”，屬雙色雕漆，上層剔犀雕刻鳳紋與花卉，下層剔紅刻錦紋，層次井然，剔刻精良。元代雕漆香盒在宋代基礎上漸臻完美，題材除了花卉、鳥獸，還增加了追求生活意趣的自然景物以及精致細膩的幾何錦地。



明代雕漆香盒的題材主要為花卉圖案。如明代早期兩件分別以剔紅、剔黑工藝製作的“牡丹花卉紋香盒”，盒蓋隆起，唇邊子母口相合，花肥葉茂，花葉密布無錦地，髹漆頗厚，用刀較深。所雕牡丹造型寫實，不見刀鋒，細節均推光處理，處處渾厚圓潤。再觀以剔犀雲紋、蔓草紋等圖案為典型裝飾的幾何紋香盒，如明代早期“剔犀如意雲頭紋香盒”，紋飾簡約，蓋面及器壁雕有如意雲紋，紅黑相間，漆層肥厚，刻畫精湛，器表光滑瑩潤，光可鑒人。此外，在大量表現文人雅士閑逸生活題材的香盒上，或訪友或對弈的人物常現於庭院林間、山石古樹旁，三種錦地紋分別代表天、地、水不同空間，增強了立體感，側壁均雕有幾何紋樣。