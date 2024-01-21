中評社北京1月21日電／據光明日報報導，藏書票起源於15世紀的歐洲，是一種藏書標識，也是一種微型版畫，票面通常會包含拉丁文“EX－LIBRIS”與票主的姓名，意為某人的藏書。藏書票常被貼在書籍的前環襯或扉頁，隨著時代的發展逐漸成為一種獨立的藝術形式，供人們欣賞、收藏。在十多年的藏書票創作實踐中，我始終將“書籍”與“閱讀”作為出發點，並以此區別於普通小幅版畫的創作，也由此有了一些個人的思考與感悟。



有關閱讀的記憶，是我的藏書票創作內容的一個重要來源。讀小學時，家鄉電影院門口的小廣場上有一排租“小人書”的攤位。每次看電影前，我都會坐在長板櫈上看租來的“小人書”，我的作品《租》就記錄了那段童年時光。畫面中，攤主老爺爺坐在木椅上，在溫暖的陽光下打著瞌睡，他的背後是一整面墻的“小人書”。在描繪時，我仔細刻畫了每本書的封面，並將這些各不相同的“小方塊”有序組織起來，力求營造繁而不亂的畫面效果。



關於書本的記憶，總是與閱讀的環境緊密相連。在描繪我們的閱讀行為時，我嘗試將自然與人文景觀融入畫中。無論是石窟遺跡還是山門古刹，置身其中，時常會有穿越時空的感覺，那種滄桑、厚重之感讓人痴迷。作品《顧建軍之書》的畫面背景便取材於南京靈穀寺。前景中，書頁裡的插圖正是眼前的景物，可謂畫中有畫，景中有景。這一刻，書本中的歷史與現實中的場景相互呼應，彼此勾連。



“有意思”是我在藏書票創作中想要著力表現的特質。這裡所說的“有意思”，可能關乎幽默的細節和生動的生活等不同維度的諸多方面。在圍繞某一主題構思作品時，不應將其簡單化、平鋪直敘地表達出來，而是要事先思考畫面構成的各種可能性，以一種相對恰當而含蓄的方式進行表現，嘗試用巧妙的方式將“書籍”與“閱讀”的主題轉化為有趣味的情節內容，強調尋常圖像中的精神意味。在刻畫作品《載》時，我試圖以一種幽默的方式表現書籍的命運，同時以駕駛員的形象和拖拉機來營造懷舊的氛圍。作品《市集》中，嘈雜的市井街頭正上演著平凡的故事，賣鵝的、賣瓜的、賣菜的目不暇接，呈現出豐富的畫面層次，傳遞出生活的濃濃暖意。在創作這些藏書票時，我通過不同的視角和路徑來追尋畫面或情節的“有意思”，希望給讀者帶來視覺和心靈上的愉悅，並引發人們對於書籍與閱讀的更多思考。



在長期的創作實踐中，我發現作品的“有意思”還來自藝術家有意營造的衝突感和反差感。《坐隱圖》是明萬歷三十七年刻本《坐隱先生精訂捷徑奕譜》的卷首版畫插圖，內容描繪的是文人雅士在坐隱園中對弈的場景。我的“坐隱圖”系列藏書票正是向這組古代經典版畫的致敬之作。創作時，我將古代版畫《坐隱圖》作為屏風圖案置於閱讀者後方的背景之中，暗喻在閱讀時我們可以進入一種與古人精神相通的境界。如在《坐隱圖之二》中，屏風裡的古典意象與屏風外的現代元素形成對比和反差，一面是畫中對弈的寧靜世界，一面是喧鬧的現實世界，兩者相映成趣，呈現出視覺的張力。



委托定制是藏書票創作的獨特路徑。藏書通常是個人化的行為，藏書票票主的個性與喜好影響著創作的方向。因此，在為票主定制藏書票時，前期的溝通與交流至關重要，既要滿足他們的願望和需求，也要忠實於自己的審美理想和藝術主張。完成一次定制創作，從構思到起稿再到完善，往往需要反復溝通、修改。記得曾經為一位在圖書館工作的朋友設計藏書票，票主有一只陪伴她多年的寵物小狗，她希望能在畫面中有所體現。於是，我在描繪場景時，將這只可愛的小狗安置在了她讀書的沙發旁。當拿到這件名為《暖》的藏書票時，票主表示，畫面中的場景就是她每天的日常，而這件充滿暖意的作品也承載了生活中最珍貴的記憶。