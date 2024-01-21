“貝寧是中國在非洲友好的支點”

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，中國駐貝寧大使彭驚濤20日在接受人民網記者專訪時表示，在兩國元首的戰略引領下，中貝關係蓬勃發展，雙方務實合作扎實推進，並將進一步取得新的豐碩成果。



彭驚濤說，貝寧的地理形狀象一把鑰匙，貝寧人自己也認為，他們的國家是“打開非洲大門的鑰匙”。貝寧是非洲的文明古國，這也是當年中國在眾多的非洲大陸國家中，選擇在貝寧最早設立中國文化中心的緣由。



自塔隆總統2016年上台以來，貝寧的發展吸引了各方關注。貝寧在經濟、財政、稅務等領域進行了一系列的改革，吸引大量投資進行基礎設施建設，使貝寧發生了許多積極的變化。過去7年，貝寧GDP將近翻了一番。貝寧人思想和觀念發生了變化，比如重要活動准點準時，政府效率不斷提高等。這些都讓外國人和投資者印象深刻。此外，貝寧正在“向東看”，選擇加強與中國的關係，希望通過擁抱中國，借鑒中國的發展道路和模式，促進自身發展。



彭驚濤認為，貝寧是中國在非洲友好的“支點”。非政府組織、民調機構“非洲晴雨表”調查顯示，在26個被調查國家中，貝寧對中國的好感、認知度、積極評價以及對中國政策和發展路徑的認可等均屬於最高水平，達到80%。



“前政要、國家領導人會向我唱《大海航行靠舵手》，走在大街上，普通百姓會主動對我說‘你好’”。彭驚濤說。在貝寧，中國元素越來越豐富，學中文的人和熱愛中國文化的人越來越多，貝寧人自己還成立武術隊，把中國舞龍、舞獅和中國武術文化傳播給當地民眾，中國文化正潛移默化地走進尋常百姓心中。



彭驚濤說，兩國元首的引領是推動兩國關係快速發展、提質升級的強大動力。在過去的50年裡，無論國際風雲如何變幻，但兩國關係堅如磐石，從未出現過任何陰霾。兩國在政治、經貿、立法機構、政黨、農業、衛生、教育、軍事、文化、體育各個領域都開展了廣泛的合作，我們的政治互信基礎牢固，務實合作成果豐碩，人文交流豐富多彩。在新時代，面對新形勢，兩國友好合作未來可期。



“塔隆總統去年8月底至9月初訪華，兩國領導人重錘敲定兩國戰略夥伴關係，雙方發布了聯合聲明，還簽署了十幾項合作協定，既有為中貝友好合作關係發展確定方向的框架性協議，也有推進合作深入的執行協議。訪問期間還簽署了涉及具體項目的企業合作協定。下一步，全面落實兩國元首達成的共識，以及訪問取得的成果，就是我們的首要任務，這將進一步鞏固兩國政治互信，深化雙邊互利合作，擴大人文交往，推動中貝關係取得新的更大發展。”彭驚濤說。