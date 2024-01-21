中評社北京1月21日電／據光明日報報導，近日，第五屆中國邊疆考古學術研討會在北京舉行。來自全國高校和邊疆地區考古科研機構的90餘位專家學者，齊聚一堂，交流近五年邊疆考古的新收穫，用最新的考古成果，實證中華文明所具有的突出特性。



文明之光 閃耀高原



近五年來，西藏主動性考古項目成果顯著，逐步建立起4萬年前至今的文化發展序列，為我們還原青藏高原上古人類繁衍生息的生動圖景，更清晰地勾勒出文明發展的脈絡。



西藏自治區文物保護研究所研究館員夏格旺堆介紹，距今40000－7000年前，高原狩獵采集人群與周邊人群就有了密切的互動。尼阿底遺址是青藏高原腹地首個具有確切地層和年代學依據的舊石器時代考古遺址，為人類何時進入青藏高原提供了可靠的科學證據，對建立中國舊石器時代晚期文化與西伯利亞及舊大陸西部同期文化的關聯具有重大意義。



西藏東部、中部和西部新發現的波密縣拉頗遺址、康馬縣瑪不錯遺址、革吉縣梅龍達普洞穴遺址晚期遺存等考古發現，填補了距今5000－3000年期間西藏考古學文化時空框架的空白。這一時段，依靠成熟的粟作、粟麥混作、漁獵和狩獵、畜牧業，人們開始永久定居於高原的各大河穀，建立了高原最早的村落，宣告世界屋脊上文明的曙光已經到來。



距今3000－1400年前，麥作農業和牛羊為主的農牧經濟，成為青藏高原的主要生業模式，社會組織結構更加複雜。在結桑墓地發現的西藏最早的土洞墓及隨葬品，反映出這裡在公元前13世紀－公元前10世紀已出現“王權”。距今1400多年時，青藏高原出現了統一的吐蕃政權。



考古學者不只梳理出青藏高原4萬年前至今的文化序列，更有可能將其歷史推至十多萬年前。夏格旺堆興奮地表示：“尚嘎崗遺址是高原上鮮有的地層保存良好的舊石器時代遺址。光釋光測年初步結果顯示，它的文化層距今十多萬年，待測年數據確定，這個遺址可能是青藏高原舊石器考古中的‘一匹黑馬’。”