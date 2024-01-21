“龍舞阿布”迎新年快閃活動在阿聯酋舉行

中評社北京1月21日電／據人民網報導，20日上午，阿聯酋阿布扎比盧浮宮前格外歡樂。伴隨著充滿中國年味的音樂，兩條舞龍騰空而起，上下翻飛，時而聚攏，時而游走，引來陣陣喝彩。當日，“龍舞阿布”迎新年快閃活動成功舉行，百餘名華僑華人及各國民眾參與其中，共迎龍年春節到來。



中國駐阿聯酋使館參贊郭歆表示，本次快閃活動是“溫暖迎春·共慶中國年”的重要組成部分，為兩國建交四十周年烘托喜慶氛圍。阿布扎比盧浮宮是各國文化交流的絕佳舞台，在這裡舉辦舞龍快閃活動，不僅展現龍作為中華民族圖騰的獨特文化標識，表達中國人民祈福天下、和合共生的美好願望，也對促進中阿文明互鑒具有特殊意義。



阿布扎比盧浮宮館長曼努埃爾·拉巴特表示，阿布扎比盧浮宮是阿拉伯世界首家國際性綜合博物館，期待能夠展示更多的文明多樣性和相互聯繫。他說，本次活動是一次認識美麗中華文明的好機會，未來阿布扎比盧浮宮也會舉辦更多活動增進相互瞭解。



活動主辦方、阿聯酋上海總商會暨上海同鄉會會長成富強表示，今年是中阿建交四十周年，在龍年春節即將到來之際，期待通過舉辦本次活動進一步弘揚中華民族傳統文化，傳遞海外華僑華人對祖國家鄉的深情厚意，也希望能做好和平使者，講好阿聯酋的故事、中國的故事。



“今天碰到了一個大驚喜。”來自巴西的遊客丹尼爾在舞龍表演結束後，跑去舉著龍尾揮舞了幾下，過了一把“舞龍癮”。“雖然對春節瞭解不多，但我感受到了喜慶、熱鬧和對新一年的美好期盼。中國文化豐富多彩，我會再尋找機會多瞭解中國文化。”丹尼爾說。



活動期間，華僑華人共同演唱了《龍的傳人》《歌唱祖國》等歌曲，現場設置的書法體驗環節吸引眾多遊客參與。